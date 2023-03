Λευκός καπνός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βρήκε με τη Γερμανία

Η Γερμανία κατέληξε σε συμβιβαστική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει να απαιτεί τα νέα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην Ευρώπη από το 2035 και μετά να είναι ουδέτερα σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Επιλύοντας μια διαφωνία της τελευταίας στιγμής που απείλησε να υπονομεύσει το φιλόδοξο σχέδιο των Βρυξελλών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως την παραπάνω ημερομηνία και τον μηδενισμό τους από το 2035 και μετά, η εν λόγω συμφωνία επιτρέπει τελικά τις πωλήσεις συγκεκριμένων μόνο αυτοκινήτων που θα τροφοτοφούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μεγαλύτερη οικονομία της είχαν διαφωνία σχετικά με την προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση πώλησης των αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 το 2035, με την Γερμανία να ζητά ρητές διαβεβαιώσεις ότι θα επιτραπεί η πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης εάν τα τελευταία καταναλώνουν e-Fuels – ένα αίτημα που υποστηρίζεται από την Porsche και άλλα μέρη της ισχυρής αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας. Όπερ και εγέντο.

«Βρήκαμε μια συμφωνία με τη Γερμανία για τη μελλοντική χρήση των ηλεκτροκαυσίμων στα αυτοκίνητα., δήλωσε μεταξύ άλλων στο Twitter ο Frans Timmermans, επικεφαλής της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023