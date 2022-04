O Elon Musk μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Twitter

Ο Elon Musk εντάσσεται και επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Twitter, ένα μόλις 24ώρο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ότι ο ισχυρός άνδρας της Tesla απέκτησε το 9,2% των μετοχών του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Με την ανακοίνωση της ως άνω είδησης, οι μετοχές του Twitter σημείωσαν άνοδο άνω του 6% στις προκαταρκτικές συναλλαγές.

«Μετά από συνομιλίες με τον Elon τις τελευταίες εβδομάδες, κατέστη σαφές σε εμάς ότι θα προσέφερε μεγάλη αξία στο διοικητικό μας συμβούλιο», δήλωσε ο CEO του Twitter, Parag Agrawal.

«Είναι παθιασμένος πιστός όσο και έντονος επικριτής της υπηρεσίας, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε στο Twitter και στην αίθουσα συνεδριάσεων, για να μας κάνει πιο δυνατούς μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022