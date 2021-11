Ο… λαός μίλησε, ώρα αποφάσεων για τον Elon Musk

Σε μια ακόμα τολμηρή κίνηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Elon Musk κάλεσε τους ακολούθους του να αποφασίσουν αυτοί αν θα πουλήσει το 10% το μετοχών που ο ίδιος κατέχει στην Tesla, την Νο 1 εταιρεία κατασκευής οχημάτων και τεχνολογίας στον μαγικό κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Το σχετικό poll ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες, προσελκύοντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια «ψηφοφόρους». Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα(!), το 57,9% απεφάνθη ότι ο Elon Musk πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

