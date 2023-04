Συνεργασία Peugeot και Yellow Korner

Η Peugeot και η Yellow Korner αναθέτουν σε πέντε φωτογράφους την αναζήτηση της γοητείας, που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα επικοινωνίας της Peugeot.

Η Peugeot συνεργάζεται με την Yellow Korner, κορυφαίο εκδότη και διανομέα καλλιτεχνικής φωτογραφίας, για να προσφέρει σε πέντε φωτογράφους την ευκαιρία να αποκαλύψουν το όραμά τους για την γοητεία, δημιουργώντας ο καθένας μια σειρά 15 εικόνων, οι οποίες θα εκτεθούν από τον Οκτώβριο και μετά στις γκαλερί Yellow Korner και στο δίκτυο της Peugeot.

Η Peugeot είναι πεπεισμένη ότι ο κόσμος είναι καλύτερος με την παρουσία της γοητείας, η οποία αποτελεί και τον βασικό πυλώνα επικοινωνίας της γαλλικής μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι οραματίζεται το μέλλον με στυλ, δημιουργικότητα και φιλοδοξία, σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η γοητεία βρίσκεται στην καρδιά της τοποθέτησης της μάρκας Peugeot και δεν περιορίζεται μόνο στην εξαιρετική σχεδίαση, συμβολίζει μια νοητική κατάσταση, μια στάση και μια συμπεριφορά που υπερβαίνει την απλή εξωτερική εμφάνιση.

Για το σκοπό αυτό, έχει θέσει τα θεμέλια μιας συνεργασίας με την Yellow Korner, τον κορυφαίο εκδότη και διανομέα καλλιτεχνικής φωτογραφίας μέσω ενός δικτύου 130 γκαλερί σε 20 χώρες και της διαδικτυακής γκαλερί yellowkorner.com.

Η Peugeot και η Yellow Korner ζήτησαν από πέντε διάσημους φωτογράφους να ερμηνεύσουν το Allure μέσα στο δικό τους δημιουργικό σύμπαν και να δημιουργήσουν ο καθένας μια σειρά 15 εικόνων. Τρεις από αυτές τις εικόνες θα παρουσιάζουν ένα μοντέλο από τη γκάμα της Peugeot που επέλεξε ο κάθε καλλιτέχνης.

Πέντε φωτογράφοι, πέντε αναζητήσεις του Allure

Teresa Freitas: Finding Allure in colours στο Μαρόκο

Laurent Baheux: Allure of the lion στην Κένυα

Mister Fifou: The pride of Allure στα προάστια του Παρισιού

Laurence Laborie: Feminine Allure στο Lanzarote

Oliviero Toscani: The landscape of Allure στην Τοσκάνη

Από τον Οκτώβριο του 2023 και μετά, η δουλειά αυτών των φωτογράφων θα προβάλλεται στον ιστότοπο της Yellow Korner, θα εκτίθεται στις γκαλερί της Yellow Korner και θα παρουσιάζεται σε ιδιωτική προβολή παρουσία των καλλιτεχνών στις κύριες γκαλερί Yellow Korner στην Ευρώπη. Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν και στο δίκτυο της Peugeot.

Όπως ισχύει για όλα τα έργα που δημοσιεύει η Yellow Korner, οι φωτογραφίες από τη συνεργασία με την Peugeot θα είναι διαθέσιμες για αγορά από το κοινό. Το project αυτό ξεκίνησε στις 20 Απριλίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Βενετίας, συνεργάτης του οποίου είναι η Yellow Korner. Η Yellow Korner προσκάλεσε την Peugeot στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, κατά την οποία προβλήθηκε μια ταινία που παρουσίαζε την εν λόγω συνεργασία, καθώς και το όραμα των πέντε επιλεγμένων φωτογράφων.