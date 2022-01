Τα EVs εμπλέκονται στις λιγότερες πυρκαγιές αυτοκινήτων

Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για τον αριθμό των πυρκαγιών στα οποία εμπλέκονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ποιά είναι όμως η αλήθεια;

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ από την ομάδα ερευνητών της AutoInsuranceEZ η οποία εξέτασε στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών της χώρας τα καταγεγραμμένα περιστατικά πυρκαγιών στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα υβριδικά και βενζινοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, ανά 100.000 πωληθέντα αυτοκίνητα, οι πυρκαγιές σε υβριδικά αυτοκίνητα φτάνουν σε απόλυτο αριθμό τις 3.475, ενώ σε αυτοκίνητα που καταναλώνουν βενζίνη τα 1.530. Αντίθετα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα περιστατικά πυρκαγιών περιορίζονται σε μόλις 25.

Η μελέτη προχώρησε περισσότερο, με τους αναλυτές να εξετάζουν τις ανακλήσεις στις οποίες προέβη η National Highway Traffic Safety Administration το 2020 λόγω πυρκαγιάς. Εδώ, τα βενζινοκίνητα οχήματα πρωτοστάτησαν, με τα EVs να έρχονται στη δεύτερη θέση και τα υβριδικά στην Τρίτη

Οι πυρκαγιές αυτοκινήτων αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στις ΗΠΑ. Η Εθνική Ένωση Πρόληψης Πυρκαγιών εκτιμά ότι μόνο το 2018 οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές αυτοκινήτων έφτασαν τους 560.

Την ίδια στιγμή, οι ζημιές που προκαλούνται κάθε χρόνο σε περιουσίες λόγω πυρκαγιών σε αυτοκίνητα ανέρχονται σε 1,9 δις δολάρια.

Δείτε εδώ τη σχετική έρευνα

Ο πάντοτε δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Elon Musk σχολίασε με τον δικό του τρόπο τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας δηλώνοντας:

«Τώρα που οι μεγάλοι διαφημιστές αυτοκινήτων κατασκευάζουν EV, θα δείτε πολύ λιγότερα άρθρα σχετικά με EV που φλέγονται.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έχουν την τάση να καίγονται και εξωτερικά».

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2022