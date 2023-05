Τι είναι το νέο Lexus LBX;

Με τη δημοσιοποίηση ενός σύντομου teaser, η Lexus ανακοίνωσε την έλευση ενός νέου και ενδεχομένως αναπάντεχου μοντέλου της, το οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 5 Ιουνίου.

Από την ονομασία του και την παρουσία του γράμματος «X» σε αυτή, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα νέο crossover μοντέλο, ακολουθώντας έτσι ανάλογη τακτική ονοματοδοσίας όπως αυτή που είδαμε στα UX, RX και NX.

Το νέο Lexus LBX είναι απίθανο να προσφέρεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό δεδομένου ότι τα EV του Ιάπωνα κατασκευαστή πολυτελείας διαθέτουν ως συστατικό της ονομασίας του το γράμμα «Z».

Lexus to unveil the all-new LBX on June 5th, 2023. Something extraordinary is coming… #Lexus #ExperienceAmazing https://t.co/twvCT4IBae

