Το μικρό SUV της Alfa Romeo θα λέγεται Brennero;

Η Alfa Romeo θα παρουσιάσει στις αρχές του 2024 το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο. Που θα είναι ένα μικρό SUV και, όπως όλα μαρτυρούν, θα λέγεται Brennero.

Η Alfa Romeo θα μπει πολύ σύντομα σε νέα «χωράφια», καθώς στις αρχές του επόμενου κιόλας έτους θα παρουσιάσει με πάσα επισημότητα όχι μόνο το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της, αλλά και το μικρότερο, το οποίο θα είναι ένα crossover της κατηγορίας Β.

Πολλά έχουν γραφτεί για την ονομασία του, με την Alfa Romeo να έχει δώσει στη δημοσιότητα μια σειρά από teaser που εμμέσως πλην σαφώς «φωτογραφίζουν» την ταυτότητά του. Με πλέον ενδεικτικό το πιο πρόσφατο, το οποίο έχει τίτλο «Maybe we’ve known it all along».

Σε αυτό η μιλανέζικη φίρμα παραθέτει μια σειρά από γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες περιλαμβάνουν γνώριμες για την εταιρεία τοποθεσίες. Όπως το Μουσείο της στο Αρέζε, την πίστα του Μπαλόκο, το Stelvio Pass, αλλά και το Brenner Pass. Το τελευταίο, με μήκος λίγο πάνω από 30 χλμ., είναι ένα από τα χαμηλότερα περάσματα στις Άλπεις και εκτείνεται από το Sterzing, στο Νότιο Τιρόλο στη βόρεια Ιταλία, έως το Ίνσμπρουκ, την πρωτεύουσα του δυτικού κρατιδίου της Αυστρίας του Τιρόλου.

Ως γνωστόν, οι μεγαλύτερες Alfa Romeo Tonale και Stelvio «αντλούν» τις ονομασίες τους επίσης από ορεινά περάσματα στις Άλπεις, οπότε είναι λογικό για το νέο μέλος της SUV οικογένειας των Ιταλών να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική.

Πότε θα δούμε τη νέα Alfa Romeo Brennero

Το μικρό crossover της Alfa Romeo θα παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους αποτελώντας μια ακόμα εκδοχή με βάση τα νέα Jeep Avenger και Fiat 600. Αμφότερα πωλούνται κυρίως ως EV, αλλά είναι επίσης διαθέσιμα με ήπιο υβριδικό, τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση η νέα Brennero πρόκειται να γίνει το πρώτο EV της Alfa Romeo.

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα στην περίπτωση του νέου B-SUV της Alfa Romeo αναμένεται να φτάνει τους 156 ίππους, ενώ άγνωστο παραμένει αν και η αναβαθμισμένη στα 54 kWh μπαταρία θα «μεταμοσχευθεί» στην ιταλική πρόταση.

Προς ώρας, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το νέο B-SUV θα παράγεται, όπως επιβεβαίωσε ο CEO της εταιρείας Jean Philippe Imparato, στη γνωστή σε όλους μονάδα της Stellantis στο Tychy της Πολωνίας, την οποία και… επιθεώρησε πρόσφατα ο επικεφαλής της μιλανέζικης φίρμας.