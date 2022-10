To πρωτότυπο Alpineglow της Alpine

Σε δύο περιπου 24ωρα από σήμερα, η Alpine θα αποκαλύψει για πρώτη φορά ένα ενδιαφέρον πρωτότυπο που «ενσαρκώνει ένα νέο όραμα» για τη μάρκα. Το όνομά του; Alpineglow.

Το Alpenglow «φωτογραφίζει» το σπορ μέλλον της μάρκας αλλά και τη μορφή των αυριανών μοντέλων της Alpine, τόσο στο αυτοκίνητα παραγωγής, όσο και στον αγώνες, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Γάλλος κατασκευαστής στις σημερινές του ανακοινώσεις.

«Το Alpenglow είναι κάτι περισσότερο από ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο. Είναι μια πραγματική έκφραση της μάρκας, ακρογωνιαίος λίθος των φιλοδοξιών και του στρατηγικού της σχεδίου», αναφέρει η Alpine.

Το όνομα του πρωτοτύπου αποτελεί σαφή νύξη σε ένα φαινόμενο στο οποίο εμφανίζεται μια οριζόντια λωρίδα κόκκινου φωτός στα βουνά πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

Προς ώρας, πέρα από την teaser φωτογραφία και τις παραπάνω όχι και τόσο «ξεκάθαρες» δηλώσεις, η Alpine δεν αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για τις σχεδιαστικές και τεχνολογικές περγαμηνές του νέου της πρωτοτύπου.

Όπως και να ‘χει, τα πλήρη αποκαλυπτήρια του θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Πέμπτης 13 Οκτωβρίου, με τα Alpineglow να εκτίθεται στη συνέχεια στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.

See you on October 13th to discover the Alpine Alpenglow, a unique concept car which will be the inspiration for all future Alpine cars 👀

On the road to automotive and sporty excellence!

— Alpine Cars (@alpinecars) October 11, 2022