Ένα ακόμα teaser του νέου hypercar της Rimac (+video)

Το Concept One δεν ήταν τελική παρά η αρχή της προσπάθειας της Rimac να μπει στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρικών υπερκατασκευών. Μπορεί η εταιρεία να έκανε την εμφάνιση της για πρώτη φορά το 2009 και το Concept One το 2016, εντούτοις στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα η μικρή κροατική φίρμα κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όλων. Και όχι άδικα, μιας και το πρώτο ηλεκτρικό hypercar της έπαιρνε κίνηση όχι από έναν, ούτε από δύο, αλλά από τέσσερις στο σύνολο ηλεκτροκινητήρες -ένας σε κάθε τροχό- που συνδυαστικά απέδιδαν 1.088 ίππους. Πλέον όμως σειρά έχει το Concept Two (ή όπως αλλιώς επιλέξουν να το ονομάσουν οι δημιουργοί του), ένα εξίσου «εξωφρενικό» όπως όλα μαρτυρούν υπερ-κουπέ, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοσμοπολίτικη πόλη της Γενεύης σε λιγότερο από μία βδομάδα από σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το νέο «προϊόν» της Rimac θα εφοδιάζεται με μπαταρίες 120 kWh με την ισχύ των ηλεκτροκινητήρων του να φλερτάρει του 1.500 ίππους. Μπορεί το Concept One να κατασκευάστηκε σε μόλις 8 αντίτυπα (συν 2 για αγωνιστική χρήση), εντούτοις για το δεύτερο κατά σειρά hyper-car της Rimac, τα σχέδια είναι σαφώς πιο μεγαλεπήβολα, με τον αριθμό των αντιτύπων που πρόκειται να «γεννηθούν» στις εγκαταστάσεις της να αγγίζει τα 100, εκ των οποίων τα πρώτα 20 αναμένεται να πουληθούν σε ισάριθμους αγοραστές μέσα στο 2018. Μάλιστα, εκτός από τις καθαρόαιμες εκδοχές, η Rimac σκοπεύει να φέρει στην παραγωγή και εκδόσεις του νέου της hyoer-car με ανογόμενη οροφή.

Αξίζει να προσθέσουμε πως αυτή τη στιγμή το βασικό έσοδο της κροατικής εταιρείας δεν προέρχεται από την πώληση αυτοκινήτων, αλλά από την κατασκευή και διάθεση μπαταριών σε κατασκευαστές οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως από την Rimac προμηθεύεται μπαταρίες η Koenigsegg για την Regera και λίαν συντόμως η Aston Martin για την Valkyrie. Στόχος της Rimac είναι σε λίγα χρόνια από σήμερα η παραγωγή συσσωρευτών ενέργειας που θα διαθέτει για χρήση σε ανάλογες υπερκατασκευές να ανέρχεται σε ετήσια βάση από 5.000 έως και 10.000 μονάδες._X.A.