MotoGP – Αυστρία: Pole position για τον Jorge Martin, νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Μπορεί ο Jorge Martin να πήρε σήμερα την pole positon, εντούτοις ήταν ο Francesco Bagnaia εκείνος που «μίλησε» τελευταίος στον αγώνα sprint που ολοκληρώθηκε στο Red Bull Ring της Αυστρίας πριν λίγο, στα πλαίσια του 11ου γύρου του MotoGP για το 2024.

Το αγωνιστικό τριήμερο για τον 11o γύρο του MotoGP ξεκίνησε στο καλοκαιρινό από πλευράς καιρικών συνθηκών Red Bull Ring της Αυστρίας χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice, λίγες ώρες αργότερα.

Στην πρώτη χρονομετρημένη διαδικασία της Παρασκευής ο Jorge Martin έδωσε το ρυθμό ακολουθούμενος από τον ομόσταβλό του Franco Morbidelli, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Pol Espargaro, ο οποίος δίνει το «παρών» στην Αυστρία αυτό το τριήμερο σε μια έκτακτη συμμετοχή για την εργοστασιακή ομάδα της KTM με στόχο να δοκιμάσει νέες λύσεις για την RC16 (βλ. βίντεο στη συνέχεια).

Πίσω του ακολούθησαν οι Francesco Bagnaia, Brad Binder και Pedro Acosta, με τον Ισπανό rookie που φέτος έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του να αποφεύγει τα χειρότερα ύστερα από μια σφοδρή πτώση -την δεύτερη στο FP1- με σχεδόν 300 χλμ./ώρα.

A scary one for @37_pedroacosta at T4! 😱😱😱 The session has been red-flagged after the rookie’s second crash 🔴#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k5vCP60fD9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

Στο Practice -το οποίο χαρίζει την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2 για τους 10 πρώτους αναβάτες- ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής των δύο τελευταίων ετών είχε τον πρώτο λόγο, καταρρίπτοντας εμφατικά συγχρόνως το ρεκόρ πίστας. Ο δε συμμαθητής του στην Ακαδημία VR46, ο οποίος για το 2025 μετακομίζει στην Petrtamina Enduro VR46 Racing Team, επιβεβαίωσε με πειστικό τρόπο την… πρωινή του ταχύτητα καταλαμβάνοντας και πάλι την δεύτερη θέση. Πίσω του ακολούθησαν δύο ακόμα Ducati, και συγκεκριμένα εκείνες των Jorge Martin και Marc Marquez, με τον τελευταίο να δείχνει έτοιμος για μια ακόμα φορά προκειμένου να δώσει την μάχη με τις Desmosedici GP24.

Την πέμπτη θέση απέσπασε ο Brad Binder, ακολουθούμενος από τον Alex Marquez και τις δύο Aprilia των Aleix Espargaro και Maverick Vinales. Την πρόκριση, έστω και οριακά, για το Q2 πήραν επίσης οι Marco Bezzecchi και Enea Bastianini. Ο Pedro Acosta δεν πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο, συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις με επιπλέον πτώσεις και στο Practice, ενώ ελαφρύ τραυματισμό στον ώμο υπέστη ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος μοιραία έμεινε εκτός του υπόλοιπου αγωνιστικού τριημέρου.

Σήμερα, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, ο Francesco Bagnaia πήρε εκ νέου τα ηνία ακολουθούμενος από τον Pol Espargaro, ενώ πίσω του ακολούθησαν οι δύο Ducati των Marc Marquez και Jorge Martin.

👊 @PeccoBagnaia leads the field into qualifying! After being quickest on Friday, the reigning World Champion makes another statement on Saturday morning ahead of @polespargaro and @marcmarquez93 🏁#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ptD5InOsDa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Λίγα λεπτά αργότερα στις πάντοτε κρίσιμες Κατατακτήριες 1, την πρόκριση κατάφεραν να αποσπάσουν o Jack Miller και ο εντυπωσιακός με την «πειραματική» RC16 της KTM, Pol Espargaro.

Στη μάχη της pole position, στην πρώτη τους έξοδο από τα pit, ο Francesco Bagnaia επικράτησε του Marc Marquez, ενώ τρίτος πλασαρίστηκε ο Jorge Martin, εμπρός από τον «ζεστό» από τις Κατατακτήριες 1, Jack Miller. Ωστόσο ήταν ο Ισπανός της Prima Pramac (ο οποίος… αυτοτραυματίστηκε χθες στο δάκτυλο του χεριού του) εκείνος που συνέτριψε τα χρονόμετρα κατακτώντας εμφατικά την pole position, με χρόνο 1:27.748. Την πρώτη γραμμή στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez και την δεύτερη οι Aleix Espargaro, Jack Miller και Maverick Vinales.

That was more than good enough for pole! 👊💥@88jorgemartin stormed into the 1:27.748 with a new record 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/2cZjlbmbAg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 14 γύρων

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα sprint έσβησαν στο Red Bull Ring με τους τρεις πρωτοπόρους να δίνουν μια εκπληκτική μάχη με το καλημέρα. Στο τέλος του πρώτου κιόλας γύρου γύρου, τα ηνία κρατούσε ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia, με τον Jorge Martin -τον μεγάλο αντίπαλο του Ιταλού της Ducati Lenovo Team στο πρωτάθλημα- να ακολουθεί, παρά το μικρό λάθος του Ισπανού στα φρένα. Τρίτος παρέμεινε ο πάντοτε… φιλόδοξος Marc Marquez.

LOCKING HORNS EARLY! And Martin goes wide 💥@PeccoBagnaia retakes the lead after an early battle with @88jorgemartin ⚔️😅#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/j7qfA7QkIK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Ωστόσο, έχοντας «κόψει» την πίστα μετά το λάθος στο οποίο υπέπεσε στα φρένα, ο Jorge Martin τιμωρήθηκε λίγους γύρους αργότερα με ποινή long-lap. Έτσι, ο Ισπανός της Prima Pramac έπεσε αναγκαστικά τρίτος, εμπρός από τον Aleix Espargaro και πίσω από τον δεύτερο πλέον Marc Marquez.

🚨 @88jorgemartin goes through the Long Lap Penalty loop @marcmarquez93 inherits P2 with 7 laps to go 🆙#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/pmQYZK12gN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Μια ακόμα ανατροπή ήρθε πέντε γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, όταν ο Marc Marquez είχε μια ακόμα πτώση στη στροφή 3, που είχε ως αποτέλεσμα την άδοξη εγκατάλειψή του.

😱 💥 @marcmarquez93 HAS GONE DOWN! The Spaniard has dropped from 2nd to the back of the field 📉#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vmWa9slwgp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Έτσι, ο Francesco Bagnaia πήρε μάλλον εύκολα τη νίκη στο sprint, με τον Jorge Martin να συμβιβάζεται με την δεύτερη θέση. Τρίτος ολοκλήρωσε ο Aleix Espargaro, ενώ ο πάντοτε ταχύς στα τελευταία στάδια του αγώνα Enea Bastanini κατάφερε να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση.

Πιο πίσω ολοκλήρωσαν οι Jack Miller, Franco Morbidelli και Brad Binder, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Pol Espargaro και Pedro Acosta.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών, οι Francesco Bagnaia και Jorge Martin ισοβαθμούν πλέον με 250 βαθμούς έκαστος. Ακολουθούν οι Enea Bastianini (198 βαθμοί) και Marc Marquez (179 βαθμοί).

Αύριο τα φώτα στη σχάρα εκίνησης του GP Αυστρίας σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.