MotoGP: Ο Franco Morbidelli στην Pertamina Enduro VR46 για το 2025

O Franco Morbidelli πραγματοποιεί το επόμενο βήμα στην αγωνιστική καριέρα στο MotoGP μιας και για το 2025 ο ιταλο-βραζιλιάνος αναβάτης θα αγωνίζεται για μια ακόμα χρονιά με μοτοσικλέτα της Ducati, η οποία θα είναι βαμμένη στα χρώματα της Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε τα χρώματα της Ακαδημίας VR46 και ο πρώτος Παγκόσμιος Πρωταθλητής του όλου project που ξεκίνησε ο Valentino Rossi θα αγωνιστεί με μια Desmosedici GP24 μαζί με τον Fabio Di Giannantonio, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα διετές συμβόλαιο με την ομάδα και θα χρησιμοποιήσει την ιταλική μοτοσικλέτα τελευταίων προδιαγραφών, όπως οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι υπέγραψα με την VR46 Racing Team για τη σεζόν του 2025. Σίγουρα θα νιώσω σαν στο σπίτι μου εδώ. Θέλω πολύ να τα πάω καλά και να ανταποδώσω, με καλά αποτελέσματα, αυτή την εμπιστοσύνη. Θέλω να γυρίσω πίσω στα χρόνια και να χαρώ ξανά με όλη την ομάδα. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε ολόκληρη την Ακαδημία VR46 και στη διοίκηση. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα περιπέτεια μαζί», δήλωσε ο Franco Morbidelli.

🦜@FrankyMorbido12 x @VR46RacingTeam 🟡⚪️

The @VRRidersAcademy rider to join the team in 2025#PertaminaEnduroVR46RacingTeam #MotoGP #VR46 pic.twitter.com/EI3f7WunyL

