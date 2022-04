MotoGP – GP Αμερικής: O Marc Marquez επιστρέφει στις πίστες

Οι γιατροί επέτρεψαν στον Marc Marquez να επιστρέψει στους αγώνες μετά την πτώση του στο warm-up στο GP της Ινδονησίας και την επακόλουθη διάγνωση διπλωπίας.

Ο αναβάτης της Repsol Honda, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα θεραπείας και είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση στον 4ο γύρο της χρονιάς στο MotoGP, το GP Αμερικής στο Όστιν του Τέξας, το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico… Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement…we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7

— Marc Márquez (@marcmarquez93) April 6, 2022