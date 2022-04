MotoGP – GP Αμερικής: Στην pole position o Jorge Martin

Εμφατική pole position για τον Jorge Martin στο Circuit Of The Americas με πέντε Ducati στις πέντε πρώτες θέσεις του αυριανού grid εν όψει του τέταρτου κατά σειρά αγώνα στο MotoGP.

Το… κυρίως πιάτο της αγωνιστικής δράσης στο Circuit Of The Americas στα πλαίσια του τέταρτου κατά σειρά αγώνα του MotoGP για το 2022 ξεκίνησε πριν λίγα μόλις λεπτά με τις Κατατακτήριες 1, από τις οποίες το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν οι Jorge Martin και Alex Rins, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προκριθούν με βάση τους συνδυασμένους χρόνους τους στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, 2 και 3 απευθείας στο Q2, εξαιτίας μιας… κίτρινης σημαίας για τον Ισπανό αναβάτη της Suzuki και μιας πτώσης του συμπατριώτη του και αναβάτη της Pramac Racing.

Στο Q2 και στην πρώτη απόπειρα των αναβατών, λίγα λεπτά αργότερα, οι δύο Ducati GP22 των Jack Miller και Francesco Bagnaia έδωσαν τον ρυθμό κάνοντας το «1-2», ακολουθούμενοι από τον Jorge Martin. Ο Fabio Quartararo είχε μια πτώση πριν καν καταφέρει να «γράψει» χρόνο, ενώ… απρόοπτα είχε και ο Enea Bastianini, που είχε ως συνέπεια ο Marc Marquez, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ύστερα από απουσία δύο αγώνων, να μην ολοκληρώσει την «καλή» του προσπάθεια εξαιτίας των κίτρινων σημαιών – έτσι ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda κατετάγη προσωρινά στην 6η θέση, πίσω από τον Alex Rins.

Στη δεύτερη και πιο καθοριστική προσπάθεια που ορίζει την τελική κατάταξη του grid για τους 12 ταχύτερους αναβάτες του διημέρου, ο Ιταλός αναβάτης της Ducati Lenovo Team βελτίωσε τον χρόνο του, εντούτοις ο Jack Miller είχε την απάντηση στο τσεπάκι του, σημειώνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ πίστας (2:02.042). Ωστόσο, ο Jorge Martin δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα και με έναν αλάνθαστο γύρο ήταν αυτός που τελικά την πρώτη θέση.

