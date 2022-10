MotoGP – GP Ταϊλάνδης: Νίκη στο βρεγμένο για τον Miguel Oliveira

Ο Πορτογάλος πήρε μια σπουδαία νίκη στον 17ο αγώνα του MotoGP, στο βρεγμένο τερέν του Chang International Circuit στην Ταϊλάνδη. Στο βάθρο οι δύο εργοστασιακές Ducati, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με τη μηδενική συγκομιδή βαθμών από τον Fabio Quartararo, βάζει φωτιά στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

Τα κόκκινα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 17oυ αγώνα της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με καθυστέρηση μιας σχεδόν ώρας σε σχέση με την προγραμματισμένη, εξαιτίας της πολύ έντονης βροχόπτωσης που έπληξε από νωρίς την περιοχή γύρω από το Chang International Circuit της Ταϊλάνδης.

🛑 START DELAYED 🛑 We’re going to have to wait just a little bit longer! 💨#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/dOtkLv4tYR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

Στην εκκίνηση, ο pole-man του αγώνα, Marco Bezzecchi, διατήρησε την πρωτιά ακολουθούμενος από τις δύο εργοστασιακές Ducati GP22 των Francesco Bagnaia και Jack Miller. Πίσω τους πλασαρίστηκαν οι Jorge Martin και Marc Marquez, ενώ… απελπιστικά πίσω, στην 17η θέση, βρέθηκε μετά από μια πολύ κακή εκκίνηση ο Fabio Quartararo.

Ωστόσο, ο Ιταλός της Mooney VR46 Racing Team δέχτηκε ποινή μιας θέσης, καθώς στις πρώτες στροφές βγήκε εκτός πίστας, αποκτώντας έτσι πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του.

Εν τω μεταξύ, ο Jack Miller, ένας αναβάτης με μεγάλη εμπειρία στο βρεγμένο, εξαπέλυσε την επίθεση του περνώντας τόσο τον ομόσταβλό του όσο και τον προσωρινό, έως τότε, επικεφαλής του αγώνα, που τυπικά εξέτισε έτσι την ποινή του.

Πιο πίσω, ο Luca Marini, στη μάχη του με τον Marc Marquez για την 5η θέση, έχασε το μπροστινό της GP22 με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει μετά από μια ανώδυνη για τον ίδιο πτώση.

Noooo! @Luca_Marini_97 crashes out! 💥 That’s his first-ever DNF in the premier class! The 34-race run comes to an end 😢#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/o7E6AcOloY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022



Εντυπωσιακή πορεία στους πρώτους γύρους είχε ο «βρόχινος» επίσης, Miguel Oliveira, ο οποίος πέρασε τον Marc Marquez, αλλά και τον Francesco Bagnaia, βάζοντας πλώρη για τον Marco Bezzecchi, τον οποίο και πέρασε, στον ίδιο γύρο. Την κίνηση του Πορτογάλου αναβάτη της KTM εκμεταλλεύτηκε ιδανικά και ο Francesco Bagnaia, ο οποίος πέρασε τον συμμαθητή του στην Ακαδημία VR46.

Στον 19ο γύρο ήταν η σειρά του Marc Marquez να ανέβει μια θέση, την οποία κέρδισε απαιτητικά έναντι του Marco Bezzecchi. Εντυπωσιακός ήταν τόσο ο Johann Zarco, όσο και ο Alex Marquez, ο οποίος πλασαρίστηκε πίσω από τον αδελφό του οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή πριν ο Γάλλος της Pramac Racing ανεβάσει ρυθμό καταλαμβάνοντας αυτός τελικά προσωρινά την 5η θέση.

Στην κορυφή, ο Jack Miller απαντούσε στην πίεση του Miguel Oliveira, ο οποίος στα μισά σχεδόν του αγώνα «έχτισε» μια διαφορά ασφαλείας από τον Francesco Bagnaia. Ωστόσο, ο Πορτογάλος κατάφερε με πείσμα και αποφασιστικότητα να περάσει τον Αυστραλό της Ducati Lenovo Team, έντεκα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.



Στους τελευταίους γύρους, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη μάχη για την τρίτη θέση, ανάμεσα στους Francesco Bagnaia και Marc Marquez, που είχε ως τελικό… ρυθμιστή τον Johann Zarco, που με φρενήρη ρυθμό στους τελευταίους γύρους «έπιασε» και πέρασε τον Ισπανό της Repsol Honda, καλύπτοντας συγχρόνως τα νώτα του Francesco Bagnaia.

Έτσι, ο Miguel Oliveira πήρε μια νίκη που σίγουρα χρειαζόταν, με τους Jack Miller και Francesco Bagnaia να ανεβαίνουν στο βάθρο. Τις θέσεις 4 και 5 διατήρησαν οι Johann Zarco και Marc Marquez, με τους Enea Bastianini, Maverick Vinales, Alex Marquez, Jorge Martin και Brad Binder να συμπληρώνουν τη 10άδα.

Έτσι, μετά τον καταστροφικό σημερινό αγώνα του Fabio Quartararo (17ος και εκτός βαθμών), ο Francesco Bagnaia βρίσκεται πλέον μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον Γάλλο στο κυνήγι της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών. Ακολουθούν οι Aleix Espargaro και Enea Bastiani, με διαφορά 20 και 39 βαθμούς, αντίστοιχα.

🏁 3 races to go

⚔️ 2 points

👑 1 champion Turn the spice up to 11, it’s gonna to be wild in Australia! 🌶️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/OepE48iZiR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες στο Phillip Island της Αυστραλίας – ακολουθούν για το πέσιμο της φετινής αυλαίας τα GP σε Μαλαισία και Βαλένθια.