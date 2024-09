MotoGP – Misano 2: Νίκη για τον Enea Bastianini και 100η για την Ducati

Ο Enea Bastianini πήρε τη νίκη στον τελευταίο γύρο, ενώ ο Jorge Martin αύξησε σημαντικά τη διαφορά του στο κηνύγι της κούρας του πρωταθλήματος αναβατών από τον Francesco Bagnaia.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης για το GP στο Misano της Ιταλίας έσβησαν με τον Jorge Martin να κάνει και πάλι καλύτερη εκκίνηση, όπως και στο χθεσινό sprint. Ωστόσο, στην Τ2 o Francesco Bagnaia έδωσε την απάντησή του περνώντας αυτός στην κορυφή. Τρίτος πλασαρίστηκε ο Εnea Bastianini, έχοντας πισω του τους Pedro Acosta, Marc Marquez και Marco Bezzecchi.

Μετά το πέρας του πρώτου γύρου, οι τρεις πρώτοι παρέμειναν κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής, με τον Jorge Martin να πιέζει ασφυκτικά και να περνά τελικά τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή στη στροφή Quercia. Και σαν μην έφτανε αυτό, ένα γύρο μετά, ο Francesco Bagnaia «λύγισε» και απέναντι στον Enea Bastianini, ο οποίος έτσι πέρασε δεύτερος, πίσω από τον άπιαστο στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα Jorge Martin.

Με 20 γύρους να απομένουν, ο ταχύτερος όλων ήταν ο Enea Bastianini, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Ιταλός να «πιάσει» τον Ισπανό της Prima Pramac στην κορυφή έχοντας διαφορά μόλις 0,3 δλ. Και όλα αυτά ενόσω ο Francesco Bagnaia συνέχισε να χάνει έδαφος δεχόμενος μάλιστα την πίεση του Pedro Acosta. Ωστόσο, ο νεαρός αναβάτης της Gas Gas είχε μια άτυχη στιγμή, εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα εξαιτίας μια ακόμα πτώσης – έτσι ο Marc Marquez προβιβάστηκε αυτόματα στην τέταρτη θέση, ο Marco Bezzecchi στην πέμπτη και ο Fabio Quartararo στην έκτη.

Φτάνοντας στα μισά του GP των 27 γύρων, ο Jorge Martin πήρε μια μικρή ανάσα της τάξης των 0,6 δλ., προφανώς εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας του εμπρός ελαστικού στην Desmocedici GP του Enea Bastianini. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Francesco Bagnaia άρχισε ξαφνικά (;) να βρίσκει ρυθμό κινούμενος σε πιο καθαρό «αέρα» σε σχέση με τον ομόσταβλό του -ωστόσο η διαφορά τους παρέμενε λίγο κάτω από τα 2 δλ.

Η μεγάλη και μάλλον απρόσμενη ανατροπή στην κορφή ήρθε 7 γύρους πριν το τέλος του αγώνα όταν ο Francesco Bagnaia έκανε το μοιραίο λάθος «χάνοντας» στα φρένα της Τ8 το μπροστινό της GP24 -κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση και εγκατάλειψή του.

Στους τελευταίους γύρους το ενδιαφέρον… αναγκαστικά επικεντρώθηκε στην εξελισσόμενη μάχη για τη νίκη, με τον Enea Bastianini να προσπαθεί και να καταφέρνει τελικά να περάσει τον Ισπανό, με ένα εντυπωσιακό block-pass στον τελευταίο γύρο.

Έτσι, ο Ιταλός πήρε την νίκη -την 100η για την Ducati- εμπρός από τον Jorge Martin και τον τρίτο Marc Marquez.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi και πέμπτος ο Franco Morbidelli. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Alex Marquez και Miguel Oliveira.

Με την Ducati να εξασφαλίζει και μαθηματικά τον τίτλο στους κατασκευαστές, στη βαθμολογία του πρωταθλήματος αναβατών ο Jorge Martin απολαμβάνει πλέον μια διαφορά 24 βαθμών από τον Francesco Bagnaia (341 έναντι 317). Τρίτος είναι τώρα ο Enea Bastianini με 282 βαθμούς και τέταρτος ο Marc Marquez με 281 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στη Mandalika της Ινδονησίας.