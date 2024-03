MotoGP: Νίκη στο GP τoυ Portimao για τον Jorge Martin

Ο Jorge Martin δεν απειλήθηκε ποτέ και μετά από ένα φινάλε με δύο σημαντικές εγκαταλείψεις μαζί του στο βάθρο των νικητών στο Portimao της Πορτογαλίας ανέβηκαν οι Enea Bastianini και Pedro Acosta.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης για το GP του τρίτου γύρου του MotoGP έσβησαν στο Portimao της Πορτογαλίας με τον Jorge Martin να στρίβει πρώτος στην Τ1, ακολουθούμενος από τους Maverick Vinales και Enea Bastianini. Πιο πίσω, ακολουθούσαν οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez, o οποίος και σήμερα είχε μια πολύ καλή εκκίνηση.

Λίγο πιο πίσω, οι δύο ΚΤΜ των Jack Miller και Brad Binder, μαζί με την ομογάλακτη Gas Gas του Pedro Acosta έδιναν τη δική τους, όμορφη μάχη για τη μετέπειτα διεκδίκηση μιας θέσης στην 5άδα, στην οποία ο νεαρός Ισπανός έδειχνε να έχει στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα το επάνω χέρι.

How close do you want it, @37_pedroacosta? 😱 A bit of a family fight between the shark and the @KTM_Racing duo! ⚔️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/f0PuEBx6Lq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024

Μπροστά, ο Jorge Martin διατηρούσε έναν «ήρεμο» θα λέγαμε ρυθμό, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Maverick Vinales που καραδοκούσε, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στα 0,3 δλ., μπροστά από τις δύο GP24 της Ducati Lenovo Team.

Στη συνέχεια, ο εξαιρετικός Pedro Acosta άρχισε να ανεβάζει κι άλλο τον ρυθμό του, όπως και στο Κατάρ, και με εκπληκτική ταχύτητα άφησε πίσω του τις δύο KTM αλλά και τον Marc Marquez, ανεβαίνοντας έτσι στη θέση 5, ενώ εξίσου γρήγορα βρέθηκε κολλημένος στον πίσω τροχό του Francesco Bagnaia – που εν τω μεταξύ είχε χάσει την επαφή του με τον Enea Bastianini.

JUST LIKE THAT 😮@37_pedroacosta makes the move on @marcmarquez93 for 5th and he makes it stick 🤯#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/9J9TUbn9nk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024

Πέντε γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και με τους Jorge Martin, Maverick Vinales και Enea Bastianini στο 1-2-3, ο Pedro Acosta συνέχισε και πάλι να συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του περνώντας για την τέταρτη θέση τον Francesco Bagnaia που έδειχνε να δυσκολεύεται στη σέλα της GP24.

H μεγάλη ανατροπή ήρθε στον επόμενο γύρο όταν ο Marc Marquez επιχείρησε να περάσει τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, που απαντώντας στην κίνηση του Ισπανού έπεσε πάνω στην GP23 της Gresini Racing με αποτέλεσμα μια άδοξη και για τους δύο αναβάτες πτώση – και εγκατάλειψη για τον Ιταλό της Ducati.

Το… δράμα συνεχίστηκε στον τελευταίο γύρο, όταν ο Maverick Vinales άρχισε να χάνει ρυθμό στο μέσον της μεγάλης ευθείας της πίστας και εν συνεχεία να πέφτει και να εγκαταλείπει τον αγώνα με μπλοκαρισμένο τον πίσω τροχό στην RS-GP, εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με το κιβώτιο ταχυτήτων της μοτοσικλέτας του.

MAVERICK CRASHES ON THE LAST LAP! ❌ It looks like he had a technical problem 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/36420grDJB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024

Έτσι, με τον Jorge Martin να παίρνει εύκολα τη νίκη στο Portimao, δεύτερος ολοκλήρωσε ο Enea Bastianini και τρίτος, στο πρώτο του βάθρο στο MotoGP, ο Pedro Acosta. Ακολούθησαν οι δύο KTM των Brad Binder και Jack Miller, που επισκιάστηκαν από την εξαιρετική επίδοση του νεαρού Ισπανού της Gas Gas, ενώ ακόμα πιο πίσω ολοκλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira και Fabio di Giannantonio.

Στη βαθμολογία, ο Jorge Martin τίθεται τώρα επικεφαλής, με 60 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Brad Binder με 42 βαθμούς, τρίτος ο Enea Bastianini με 39 βαθμούς, τέταρτος ο Francesco Bagnaia με 37 βαθμούς και πέμπτος ο rookie Pedro Acosta με 28 βαθμούς.

Ο επόμενος και τρίτος κατά σειρά αγώνας για το MotoGP του 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Circuit of the Americas στο Austin των ΗΠΑ το τριήμερο 12-14 Απριλίου.