MotoGP: Ο Stefan Bradl αντικαθιστά τον Marc Marquez στο GP Αργεντινής

Ο Stefan Bradl θα είναι ο δεύτερος αναβάτης της Repsol Honda, δίπλα στον Pol Espargaro, στο GP Αργεντινής το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο στο Termas de Rio Hondο, καθώς ο Marc Marquez εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τα προβλήματα διπλωπίας μετά τη σφοδρή πτώση του 8 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή στo warm-up του GP Ινδονησίας.

Ως γνωστόν, ο Γερμανός αναβάτης είναι ο επίσημος δοκιμαστής της Repsol Honda και συνάμα ένας αναβάτης που έχει μεγάλη εμπειρία στη σέλα της RC213V της ιαπωνικής εταιρείας.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ θα βρίσκεται φυσικά ο Pol Espargaro, ο οποίος φιγουράρει 10 μόλις βαθμούς πίσω από τον έως τώρα πρωτοπόρο στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών, Enea Bastianini.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2019 που το MotoGP θα δώσει το «παρών» στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στην πίστα Termas de Rio Hondo μήκους 4,8 χιλιομέτρων, στην οποία έχουν δοθεί μεγάλες μάχες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του θεσμού.

Από την επιστροφή του στο καλεντάρι του θεσμού το 2014, η Honda έχει κερδίσει του τέσσερις από τους έξι αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή.

«Το πιο σημαντικό είναι να στείλω τις καλύτερες ευχές μου στον Marc. Ελπίζω ότι θα αναρρώσει γρήγορα. Μέχρι τότε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το HRC και την ομάδα της Repsol Honda. Έχω κάνει ήδη μερικές δοκιμές φέτος και έτσι είμαι εξοικειωμένος με τη νέα RC213V…. Έχω καλές αναμνήσεις από την Αργεντινή· ήμουν πέμπτος εκεί το 2014 και έβδομος όταν αγωνίστηκα για τελευταία φορά στο Termas το 2016», δήλωσε ο Stefan Bradl.

Ready for our return to the #ArgentinaGP @polespargaro “The objective is to put together a weekend like in Qatar” 🐺@stefanbradl “I will do my best for Honda HRC and the Repsol Honda Team” 🇩🇪

📄 https://t.co/kXHphwuIDJ pic.twitter.com/ACTxmTnP5u

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 30, 2022