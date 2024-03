MotoGP: Pole position για τον Enea Bastianini, νίκη στο sprint για τον Maverick Vinales

Enea Bastianini και Maverick Vinales μοιράστηκαν τις διακρίσεις σε κατατακτήριες και sprint στο Portimao της Πορτογαλίας. Ωστόσο, τις εντυπώσεις κέρδισε ο Marc Marquez.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Portimao της Πορτογαλίας, όπως και σε κάθε διοργάνωση του MotoGP, ξεκίνησε με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice που ολοκληρώθηκαν χθες.

Στο FP1 και παρά την κακή κατάσταση της πορτογαλικής πίστας –ελέω χαμηλής πρόσφυσης που οφείλονταν στη σκόνη που είχε συγκεντρωθεί στην επιφάνειά της– ο Marc Marquez ήταν αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο εμπρός από τον Brad Binder, με Ducati και KTM αντίστοιχα.

🔥 @marcmarquez93 snatches it at last! He tops FP1 but he’s still far off his own all-time lap record around Portimao#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/rszcMcCne3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2024

Η ιταλική εταιρεία διατήρησε τα ηνία στο Practice, λίγες ώρες αργότερα. Αυτή τη φορά όμως ήταν η σειρά του Enea Bastianini και της GP24 να καταλάβουν τη θέση 1. Ο Jack Miller κράτησε ψηλά την σημαία της αυστριακής KTM από τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος -με μια ανώδυνη πτώση στο ενεργητικό του- «περιορίστηκε» στο Practice o Marc Marquez.

Αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις των δύο Yamaha των Fabio Quartararo και Alex Rins που πήραν το «εισιτήριο» για το Q2, έστω και οριακά, από τις θέσεις 9 και 10 για πρώτη φορά μετά το περσινό GP Αργεντινής. Την πρόκριση πήραν επίσης οι Jorge Martin (4ος), Brad Binder (5ος), Marco Bezzecchi (6ος), Maverick Vinales (7ος) και Francesco Bagnaia (8ος),

Σήμερα το μεσημέρι, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, οι οποίες δεν προσμετρούν σε καμία κατάταξη, ο Maverick Vinales έφερε την RS-GP της Aprilia Racing στην πρώτη θέση, εμπρός από την RC16 της KTM (ή, για να ακριβολογούμε, την Gas Gas!) του Pedro Acosta, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το οδηγικό του στιλ αλλά και με τους χρόνους του εντός πίστας από τα πρώτα κιόλας βήματα του νεαρού Ισπανού στο MotoGP.

A rocket around the rollercoaster 🚀 Maverick tops FP2 💪#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/DU2pJf70Am — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

Λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η μάχη των Κατατακτηρίων, με τους Alex Marquez και Pedro Acosta να παίρνουν εμφατικά την πρόκριση για το πάντοτε καθαριστικό Q2 που ορίζει τη σειρά εκκίνησης των 12 πρώτων αναβατών. Εδώ, τον ρυθμό στην πρώτη έξοδο των αναβατών από τα pit έδωσε ο Francesco Bagnaia γράφοντας τον ταχύτερο γύρο, εμπρός από τον Jack Miller. Ο Marc Marquez είχε μια ανώδυνη πτώση στην τελευταία στροφή πριν τη μεγάλη ευθεία – πτώση είχε όμως και ο Brad Binder – ενώ την ίδια ώρα ο χρόνος του Jorge Martin ακυρώθηκε, με τον Ισπανό της Prima Pramac να πατά με τον πίσω τροχό της GP24 εκτός πίστας.

Lap time CANCELLED for @88jorgemartin ⚠️ It’ll be all or nothing for the Spaniard at the end of Q2 ⚔️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/whxuxT7mdo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

Στην τελική προσπάθεια, ο Enea Bastianini ήταν αυτός που έγραψε το όνομα του στη θέση 1, παίρνοντας έτσι τη δεύτερη pole position στην καριέρα του στο MotoGP, εμπρός από την ταχύτατο σήμερα Maverick Vinales. Τρίτος πλασαρίστηκε ο Jorge Martin συμπληρώνοντας την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης.

Τον τέταρτο χρόνο σημείωσε τελικά ο Francesco Bagnaia, ο οποίος θα έχει δίπλα τους Jack Miller και Marco Bezzecchi. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Pedro Acosta, Marc Marquez, Fabio Quartararo και Brad Binder.

The Beast is back on pole with a bang! 👏 Fastest on Friday and fastest on Saturday morning ✅#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/a7MMZsKnW0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

MotoGP: Η μάχη του sprint των 11 γύρων

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Jack Miller ήταν αν αυτός που έκανε την καλύτερη εκκίνηση, παίρνοντας κεφάλι, ήδη από τις πρώτες στροφές. Ο Francesco Bagnaia, από τη μεριά του, όπως και στο Κατάρ πριν δύο εβδομάδες, τα… έδωσε όλα από την αρχή και πέρασε τον Maverick Vinales, ανεβαίνοντας δεύτερος.

Σύντομα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023 εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αυστραλού της KTM στην τελευταία στροφή, ο οποίος άνοιξε στιγμιαία τη γραμμή του, και πέρασε πρώτος.

Εξαιρετικός με το καλημέρα ήταν ο Marc Marquez, ο οποίος όχι μόνο πέρασε τον Maverick Vinales, αλλά εν συνεχεία και τον Jack Miller, ανεβαίνοντας αυτός στην δεύτερη θέση. Όμως, ένα λάθος στα φρένα, έριξε τον οκτώ φορές παγκόσμιο Πρωταθλητή ξανά στην τρίτη θέση, πίσω από τον Maverick Vinales, και εν συνέχεια στην τέταρτη, χάρη στην επιθετικότητα και ταχύτητα του Jorge Martin.

Με ελεύθερο το πεδίο εμπρός του, ο Francesco Bagnaia φαινόταν να ελέχγει τον ρυθμό, ανοίγοντας την διαφορά στο 1 δλ. από τον Maverick Vinales, ο οποίος είχε αρχίσει να νιώθει ζεστή την ανάσα του Ισπανού της Prima Pramac, που γρήγορα πήρε απόσταση ασφαλείας από τον Μarc Marquez.

Η μεγάλη αλλαγή στην κορυφή ήρθε τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρ΄σημαίας, όταν ο Francesco Bagnaia δυσκολεύτηκε στα φρένα στο τέλος της μεγάλης ευθείας και ύστερα από μια σύντομη… περιήγηση εκτός πίστας, επέστρεψε σε αυτή στην τέταρτη πλέον θέση.

Οι τελευταίοι γύροι έφεραν τους τρεις Ισπανούς της Aprilia Racing, Prima Pramac και Gresini Racing ρόδα με ρόδα, με τον Marc Marquez να κάνει τα… μαγικά του και να περνά στον τελευταίο γύρο, με ένα εντυπωσιακό block-pass, δεύτερος, εμπρός από τον Jorge Martin.

Έτσι, ο Maverick Vinales, που άντεξε την πίεση, πήρε μια σπουδαία νίκη τόσο για τον ίδιο όσο και για την Aprilia Racing.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Francesco Bagnaia, εμπρός από τους Jack Miller και Enea Bastianini, o οποίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη σημερινή pole position.

Την 10αδα συμπλήρωσαν οι Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo και Raul Fernandez.

Στη βαθμολογία, ο Francesco Bagnaia παραμένει επικεφαλής, με 37 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Jorge Martin με 35 βαθμούς, τρίτος ο Brad Binder με 29 βαθμούς και τέταρτος πλέον ο Marc Marquez με 27 βαθμούς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης για το αυριανό GP σβήνουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας.