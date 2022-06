MotoGP – Sachsenring: Εύκολη pole position για τον Francesco Bagnaia

Ο Ιταλός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στις Κατατακτήριες 2 ενόψει του 10ού κατά σειρά αγώνα στο MotoGP που πραγματοποιείται στο Sachsenring της Γερμανίας.

Από τις Κατατακτήριες 1, στο ηλιόλουστο σήμερα Sachsenring της Γερμανίας, οι Ducati των Fabio Di Giannantonio και Marco Bezzecchi πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Q2 εν όψει δέκατου φετινού αγώνα στο MotoGP.

Στο κυρίως πιάτο της σημερινής ημέρας, όπως και νωρίς σήμερα το πρωί αλλά και εχθές στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2, τον πρώτο λόγο είχε ο Francesco Bagnaia επιβεβαιώνοντας και στο συγκεκριμένο τερέν τη δυναμική της Ducati. O Ιταλός, που σήμερα ακολούθησε τακτική τριών εξόδων από τα pit, πήρε εμφατικά την pole position, ακολουθούμενος από τον Fabio Quartararo που κυριολεκτικά υπερέβαλλε εαυτόν προκειμένου να αντισταθεί από τη σέλα της Yamaha M1 απέναντι στις πανίσχυρες Ducati.

Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπληρώνει o Johann Zarco, ενώ τέταρτος κατετάγη ο Aleix Espargaro που δείχνει έτοιμος για μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση αύριο το μεσημέρι.

Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ducati, o Fabio Di Giannantonio κατάφερε να πλασαριστεί πέμπτος, σχεδόν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον επίσης Ιταλό pole-man. Ο Αυστραλός Jack Miller, που από του χρόνου μετακομίζει στην KTM, κατέλαβε την έκτη θέση, εμπρός από τις Ducati του Luca Marinι και Jorge Martin.

Τη 10άδα συμπληρώνουν ο Maverick Vinales και ο τραυματίας Takaaki Nakagami, που δεν απέφυγε το λάθος στο Q2 έχοντας μια ακόμα πτώση.

Ο αυριανός, δέκατος αγώνας στο MotoGP εκκινεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας και έχει διάρκεια 30 γύρων.