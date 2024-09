MotoGP – Σαν Μαρίνο: Ο Marc Marquez έκανε ξανά το θαύμα του

Ο Marc Marquez εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το μικρό… χάος των πρώτων γύρων και πήρε μια ανέλπιστη νίκη στο GP που ολοκληρώθηκε προ ολίγου στο Misano, εμπρός από τον Francesco Bagnaia, ο οποίος με τη σειρά του είδε τον μεγάλο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα να τερματίζει στην 15η θέση.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Misano για τον 13ο γύρο της φετινής χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τις πρώτες σταγόνες βροχής να «επισκέπτονται» την ιταλική πίστα. Σε αντίθεση με το χθεσινό sprint, ο Francesco Bagnaia κρατήθηκε πρώτος πριν και μετά την Τ1, με τον Jorge Martin να πλασάρεται δεύτερος, εμπρός από τον Franco Morbidelli και τον Pedro Acosta – που στη συνέχεια είχαν μια μικρή επαφή όταν ο Ισπανός της Gas Gas προσπάθησε να κερδίσει μια θέση.

Στην κορυφή, ο Jorge Martin επιχείρησε με το καλημέρα να περάσει πρώτος, όχι όμως με επιτυχία, καθώς ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team κράτησε τη γραμμή του – και με χαρακτηριστική ψυχραιμία την πρώτη θέση.

Μετά την πρόωρη αλλά και άδοξη πτώση του Pedro Acosta, ο Enea Bastianini ήταν αυτός που αναρριχήθηκε στη συνέχεια στην τέταρτη θέση, περνώντας εμπρός από τους Brad Binder και Marc Marquez που έδιναν τη δική τους μάχη.

Μια ακόμα αλλαγή ήρθε 21 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, με την ολισθηρή, ελέω βροχής, πίστα να «κοστίζει» μια πτώση στον μέχρι τότε τρίτο Franco Morbidelli.

Rain is falling heavier 🌧️ And @FrankyMorbido12 is OUT of contention at T1 💥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/GyNwdlDHKm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2024

Με την ασθενή βροχή να συνεχίζει να πέφτει και τον Franceco Bagnaia να κρατά με νύχια και με δόντια την πρώτη θέση, ο πρώτος που μπήκε στα πιτ για αλλαγή μοτοσικλέτας ήταν ο Jorge Martin – επιστρέφοντας στη συνέχεια στην πίστα στην 21η θέση. Ωστόσο, ο Ισπανός, όντας πλέον εκτός μάχης, επισκέφθηκε ξανά τα πιτ της Prima Pramac προκειμένου να «επιστρέψει» στην μοτοσικλέτα με τα σλικ ελαστικά…

Εν τω μεταξύ, οι ανακατατάξεις μέσα στην πίστα συνεχίστηκαν, με τον Marc Marquez στο ολισθηρό τερέν της ιταλικής πίστας να κάνει τα… μαγικά του και να περνά κυριολεκτικά όποιον βρήκε στο διάβα του, συμπεριλαμβανομένου του Franceco Bagnaia. Πίσω τους, οι Enea Bastianini, Jack Miller και Alex marquez.

Από τα μισά περίπου του αγώνα οι συνθήκες στην ιταλική πίστα βελτιώθηκαν άρδην, με την ασθενή μέχρι και εκείνη τη στιγμή βροχή να σταματά και το ασφάλτινο τερέν να στεγνώνει. Την ίδια ώρα, ο Marc Marquez συνέχιζε να προηγείται, ενόσω ο Enea Bastianini (που είχε επιλέξει τη μαλακή πίσω γόμα της Michelin) άρχιζα να «πιάνει» σιγά σιγά τον ομόσταβλό του που διατηρούσε την δεύτερη θέση.

It’s all to play for the leading trio ⚔️@alexmarquez73 in 4th is over 6 seconds behind race leader @marcmarquez93 ⏱️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/gLapJR6NFI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2024

Οι τελευταίοι γύροι του αγώνα εξελίχθηκαν εξαιρετικά… ήρεμα, με τον Marc Marquez να παίρνει έτσι μια ανέλπιστη νίκη στο Misano (την δεύτερη συνεχόμενη μετά από εκείνη στην Aragon), εμπρός από τους Francesco Bagnaia και Enea Bastianini. Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder, πέμπτος ο Marco Bezzecchi και έκτος ο ο Alex Marquez. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio di Giannantonio και Pol Espargaro.

Στο Πρωτάθλημα Αναβατών, ο Francesco Bagnaia έκλεισε τη διαφορά του από τον Jorge Martin στους 7 πλέον βαθμούς (305 για τον Ιταλό, 312 για τον Ισπανό). Τρίτος είναι ο Marc Marquez (259 βαθμοί) και τέταρτος ο Enea Bastianini (250 βαθμοί).

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες από σήμερα, στην ίδια πίστα, προς αντικατάσταση του GP του Καζακστάν.