MotoGP – Σαν Μαρίνο: Pole position για τον Francesco Bagnaia, νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Οι πρωτοπόροι της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών μοιράστηκαν τις εντυπώσεις στις Κατατακτήριες και τον αγώνα Sprint των 13 γύρων που ολοκληρώθηκε στην πίστα του Misano πριν λίγο.

To αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα του Misano, για τον 12o γύρο του πρωταθλήματος MotoGP, ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1, τις οποίες ακολούθησε το καθιερωμένο Practice με τους χρόνους στη συγκεκριμένη διαδικσία να ορίζουν ποίοι θα είναι οι δέκα αναβάτες που θα πάρουν το απευθείας εισιτήριο για τις κρίσιμες Κατατακτήριες 2.

Στο πρώτο σκέλος, τον χορό έσυρε ο Jorge Martin, με τον… φουριόζο μετά την νίκη του στην Aragon Marc Marquez να ακολουθεί κατά πόδας τον συμπατριώτη του από την Prima Pramac που προηγείται στην κούρσα του πρωταθλήματος. Ο Pol Espargaro, σε ακόμα μια έκτακτη συμμετοχή την RC-16 της εργοστασιακής ομάδας της KTM, «έγραψε» τον τρίτο χρόνο, μπροστά από τους Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Brad Binder και Francesco Bagnaia.

💥 @88jorgemartin is looking mighty at the end of FP1! The Championship leader tops the session ahead of @marcmarquez93 and wildcard @polespargaro 🏁#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/1AQwBEJmex — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2024

To μεσημέρι, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 και 2023 πήρε την κατάσταση στα χέρια του σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Τέσσερις ακόμα Ducati, εκείνες των Marc Marquez, Jorge Martin, Franco Morbidelli και Enea Bastianini, κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως 5, με τον Pedro Acosta να.., σπάει την κόκκινη μονοτονία από τη θέση 6. Το εισιτήριο για το Q2 πήραν επίσης ο Marco Bezzecchi, o Maverick Vinales, ο Fabio Quartararo και ο Jack Miller.

Σήμερα το πρωί στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 -οι οποίες δεν προσμετρούν σε καμία κατάταξη- ταχύτερος όλων ήταν ο Marco Bezzecchi, ακολουθούμενος από τους Francescso Bagnaia και Jorge Martin, ενώ δύο ακόμα Ducati GP24, εκείνες των Enea Bastianini και Franco Morbidelli.

Στις Κατατακτήριες 1, λίγα λεπτά αργότερα, την πολυπόθητη πρόκριση για το Q2 κατάφεραν να αποσπάσουν στο νήμα οι Alex Marquez και Brad Binder, με Ducati και KTM αντίστοιχα.

Στην κρίσιμη μάχη της pole position, στην πρώτη έξοδο των αναβατών από τα pit, o Francesco Bagnaia έδωσε τον ρυθμό, εμπρός από τους Jorge Martin,Pedro Acosta, Enea Bastianini και Marc Marquez. Στην δεύτερη προσπάθεια, ο Francesco Bagnaia έκανε ένα βήμα παραπάνω και συντρίβοντας το ρεκόρ πίστας πήρε εμφατικά την pole position. Δίπλα του, στο πρώτο lock-out στην ιστορία για τους αναβάτες της Ακαδημίας VR46 του Valentino Rossi, θα βρεθούν για την εκκίνηση του sprint και του αυριανού GP οι Franco Morbidelli και Marco Bezzecchi. Τέταρτος ξεκινά ο Jorge Martin, με τους Pedro Acosta και Brad Binder να συμπληρώνουν την δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Alex Marquez, Enea Bastianini, Marc Marquez και Fabio Quartararo.

POOOOLE POSITION with a new lap record 🔥 How to make the Nuvola Rossa happy in Misano: a tutorial by @PeccoBagnaia 🗒️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/KZybKjqbqd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν σήμερα στην πίστα του Misano για το sprint των 13 μόλις γύρων με τον Jorge Martin να κάνει εκπληκτική εκκίνηση από την τέταρτη θέση, στρίβοντας πρώτος στην Τ1, εμπρός από τους Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli και Brad Binder. Πιο πίσω ακολουθούσαν ο Enea Bastianini και ο Pedro Acosta, ενώ όγδοος «έπεσε» ο Marco Bezzecchi, ο οποίος γρήγορα δέχθηκε με επιτυχία την επίθεση από τον Marc Marquez.

Μετά το πέρας των τριών πρώτων «αναγνωριστικών» γύρων, ο Francesco Bagnaia άρχισε να αυξάνει την πίεσή του στον Jorge Martin, ενώ από πολύ κοντά «παρακολουθούσε» τα τεκταινόμενα και ο Franco Morbidelli, ο οποίος είχε ήδη δεχθεί, όπως και ο Ισπανός στην κορυφή, προειδοποίηση για παραβίαση των ορίων της πίστας. Εν τω μεταξύ, ο Pedro Acosta είχε καταφέρει να περάσει τον ομόσταβλό του για το 2025, Brad Binder, «κατοχυρώνοντας» προσωρινά την πέμπτη θέση.

Στα μισά περίπου του sprint και με τον Marco Bezzecchi να πέφτει, ο Marc Marquez εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος του Jack Miller στα φρένα ανεβαίνοντας αυτός στην έβδομη θέση, πίσω από τον Brad Binder. Τον οποίο και πέρασε με χαρακτηριστική μαεστρία στην Τ12 έναν γύρο μετά.

Στην κορυφή τίποτε δεν άλλαξε στους τελευταίους κρίσιμους τρεις γύρους, με τον Jorge Martin να αντέχει και να παίρνει επάξια τη νίκη στο sprint, εμπρός από τον Francesco Bagnaia. Τρίτος ο Franco Morbidelli, που με τη σειρά του αντιστάθηκε στον μαχητικό Enea Bastianini. Πέμπτος ολοκλήρωσε ο… Marc Marquez, που στον τελευταίο γύρο πέρασε και τον Pedro Acosta, που έτσι περιορίστηκε στην έκτη θέση, εμπρός από τον Brad Binder.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jack Miller, Fabio Quartararo και Alex Marquez.

Έτσι, στο Πρωτάθλημα Αναβατών ο Jorge Martin αυξάνει την διαφορά του από τον Francesco Bagnaia στους 26 βαθμούς (311 έναντι 285). Οι Marc Marquez και Enea Bastianini ακολουθούν με 234 βαθμούς έκαστος.

Αύριο τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP στο Misanο σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.