MotoGP – Ινδονησία: Pole position για τον Jorge Martin, νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Ο Jorge Martin πήρε εμφατικά την pole position αλλά δεν απέφυγε το λάθος στο sprint προσφέροντας έτσι τη νίκη στον μεγάλο του αντίπαλο στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

Η αυλαία για την αγωνιστική δράση στη Mandalika της Ινδονησίας για τον 15ο γύρο του MotoGP άνοιξε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 που προηγήθηκαν του κρίσιμου Practice από το οποίο κρίνεται ποιοι θα είναι οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας το εισητήριο για τις Κατατακτήριες 2.

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 ταχύτερος όλων ήταν ο Franco Morbidelli, που δείχνει να αποκτά την αυτοπεποίθηση που πρέπει στη σέλα της Desmosedici GP της Prima Pramac. Τον δεύτερο χρόνο σημείωσε ο Maverick Vinales, ενώ τρίτος κατετάγη ο επικεφαλής της κούρσας του πρωταθλήματος αναβατών, Jorge Martin.

Ο Pedro Acosta, από την τέταρτη θέση, έδειξε τα δόντια του, ενώ θετική έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία της RC213V του Johann Zarco στη θέση 5, αλλά και εκείνης του Luca Marini στην 10η θέση. Στον αντίποδα, ο Francesco Bagnaia τα βρήκε… σκούρα με τη μεσαία γόμα της Michelin σημειώνοντας μόλις τον 14ο χρόνο.

Στο Practice, και με την θερμοκρασία ασφάλτου να έχει υπερβεί τους 60 βαθμούς Κελσίου, η μάχη για την άτυπη pole position βρήκε νικητή τον… νικητή του προηγούμενου GP, Enea Bastianini, ο οποίος μάλιστα συνέτριψε το ρεκόρ πίστας. Δεύτερος ήταν ο Jorge Martin και τρίτος, σε μια ακόμα καλή εμφάνιση, ο Franco Morbidelli. Την τέταρτη θέση πήρε ο Francesco Bagnaia, που με τη μαλακή πλέον γόμα βρήκε την απαραίτητη ταχύτητα στη σέλα της GP24. Την 5άδα συμπλήρωσε ο Marco Bezzecchi, επίσης με Ducati.

The Beast leads the way into Saturday with a NEW LAP RECORD in Mandalika 👊 The @pramacracing duo follows as @PeccoBagnaia rescues P4 at last 😅#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/O9PsKCqHeO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2024

Με τον Franco Morbidelli να ηγείται στις σημερινές Ελεύθερες Δοκιμές 2, οι αναβάτες που αμέσως μετά πήραν την πρόκριση για το Q2 ήταν οι Johann Zarco και Raul Fernandez.

Στη μάχη της pole position ο Jorge Martin δεν είχε αντίπαλο, καταρρίπτοντας συγχρόνως στη δεύτερη έξοδό του από τα pit το απόλυτο ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:29.088. Καταστροφικές ήταν οι Κατατακτήριες 2 για τον Marc Marquez που με δύο πτώσεις δεν κατάφερε να πάρει χρόνο – έτσι ξεκινά το sprint και το GP από την 12η θέση.

A second crash for @marcmarquez93 in Q2 😱😱😱 At Turn 10 this time around 💥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/KSenn2HJBy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

Δίπλα στον Ισπανό της Prima Pramac εκκινεί ο Marco Bezzecchi έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης τον Pedro Acosta. Την δεύτερη καταλαμβάνουν οι Francesco Bagnaia, Enea Bastianini και Fabio Quartararo, ακολουθούμενοι από τους Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli και Maverick Vinales.

If qualifying is anything to go by then you really won’t want to miss the #TissotSprint 🤩 This is the #MotoGP grid for later on ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/uxXm1tf2z2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 13 γύρων

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Jorge Martin διατήρησε την πρωτιά ακολουθούμενος από τον Francesco Bagnaia. Τρίτος ο Pedro Acosta, τέταρτος o Marco Bezzecchi και… πέμπτος, από 12oς που εκκινούσε, ο Marc Marquez.

Ωστόσο, πριν το πέρας του πρώτου γύρου, ο Jorge Martin έπεσε στην Τ16, συνεχίζοντας λίγα δευτερόλεπτα μετά από την τελευταία θέση. Πιο πίσω και έναν γύρο μετά, ο Marco Bezzecchi εξαπέλυσε την επίθεση του στον Pedro Acosta, τον οποίο πέρασε στην ίδια στροφή και ο Marc Marquez που δεν χάνει ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την ολιγωρία των αντιπάλων του. Τον Ισπανό της Gas Gas προσπέρασε λίγες στροφές μετά και ο Enea Bastianini.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή του αγώνα, η συνολική η διαφορά που χώριζε την τριάδα των Bagnaia-Bezzecchi-Marquez ήταν μικρότερη του 1 δλ. Μια ακόμα αλλαγή ήρθε 7 γύρους πριν το τέλος, όταν ο Marco Bezzecchi έκανε ένα μικρό λάθος στα φρένα με αποτέλεσμα να πέσει τέταρτος, πίσω από τον Enea Bastianini που έτσι προβιβάστηκε τρίτος, πιέζοντας πλέον τον Marc Marquez.

Δύο γύρους πριν το τέλος, ο Enea Bastianini έκανε την κίνηση του στην Τ10 «κατοχυρώνοντας» έτσι την δεύτερη θέση, πίσω από τον αλάνθαστο Francesco Bagnaia και εμπρός από τον Marc Marquez.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi, πέμπτος ο «αθόρυβος» Franco Morbidelli και έκτος ο Pedro Acosta. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio και Jorge Martin.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών, ο Jorge Martin προηγείται πλέον με διαφορά 12 βαθμών από τον Francesco Bagnaia (341 έναντι 329). Τρίτος ο Enea Bastianini (291 βαθμοί) και τέταρτος ο Marc Marquez (288 βαθμοί).

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP στην Ινδονησία σβήνουν στις 10:00 ώρα Ελλάδας.