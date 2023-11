MotoGP – Βαλένθια: Pole position για τον Maverick Vinales, νίκη στo sprint για τον Jorge Martin

O αποφασισμένος για όλα Jorge Martin πήρε τη νίκη στο sprint του τελευταίου γύρου του MotoGP για το 2023 αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς απέναντι στον Francesco Bagnaia για τον μεγάλο τελικό στο αυριανό GP.

Η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου στη Βαλένθια της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του MotoGP για το 2023 ξεκίνησε χθες με τον Johann Zarco να σέρνει τον χορό στις Ελεύθερες Δοκιμές 1. Σε συνέχεια της σπουδαίας νίκης του στο Κατάρ πριν μια εβδομάδα, ο Fabio di Giannantontio σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, εμπρός από τον Jorge Martin που με το καλημέρα έδειξε το… πείσμα και τα δόντια του σε επίπεδο ταχύτητας. Πίσω από τον Ισπανό της Prima Pramac ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi, ενώ στις επόμενες θέσεις πλασαρίστηκαν οι Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Augusto Fernandez, Enea Bastianini και Alex Marquez.

Στο κρίσιμο Practice που ακλούθησε λίγες ώρες αργότερα, ο Maverick Vinales πήρε τα ηνία, με νέο ρεκόρ πίστας, την ώρα που ο Jorge Martin σημείωνε τον δεύτερο χρόνο πιέζοντας και ψυχολογικά τον μεγάλο του αντίπαλο, Francesco Bagnaia, που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τίποτε καλύτερο από την 13η θέση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην πάρει την απευθείας πρόκριση για το Q2.

Could somebody tell them that it’s not #TissotSprint time yet? 😅@88jorgemartin looks like he’s hunting down @PeccoBagnaia! And pressure’s on the Italian, who is outside of the Top 10 at the moment! 💨#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/H0ZZjXTOTo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2023

Με τη σειρά τους, οι Johann Zarco, Fabio di Giannantonio και Marco Bezzecchi επιβεβαίωσαν την ταχύτητά τους στο Practce φέρνοντας τις τρεις Ducati τους εμπρός από την KTM RC16 του Brad Binder, την «δορυφορική» Aprilia RS-GP του Augusto Fernandez, την δεύτερη εργοστασιακή KTM του Jack Miller και την δεύτερη «επίσημη» Aprilia του Aleix Espargaro.

Have you caught your breath yet? 🥵 Maverick tops the last Practice of 2023 as @88jorgemartin looks on-form! 🚀@PeccoBagnaia hasn’t secured a direct spot into Q2 ⚠️#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/GBd3mkP36w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2023

Σήμερα το πρωί στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, ο Francesco Bagnaia έδειξε να έλυσε τα προβλήματα που αντιμετώπισε την Παρασκευή σημειώνοντας τον τρίτο χρόνο, πίσω από τις δύο Ducati των Marco Bezzecchi και Alex Marquez και μπροστά από τον Jorge Martin που ολοκλήρωσε τη χρονομετρημένη διαδικασία στην έκτη θέση.

Αναγεννημένος πλέον, ο Francesco Bagnaia πήρε εμφατικά, λίγα λεπτά αργότερα, την πρόκριση από το Q1, μαζί με τον Alex Marquez, δίνοντας… ραντεβού για τη μάχη της pole position.

Σε αυτή, ωστόσο, έχασε στο νήμα από τον ταχύτατο Maverick Vinales, ο οποίος θα έχει έτσι δίπλα του στην εκκίνηση του sprint αλλά και του αυριανού GP τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή και τον «αθόρυβο» Johann Zarco. Στη δεύτερη σειρά εκκινούν οι δύο KTM των Jack Miller και Brad Binder, καθώς και ο Jorge Martin που δεν βρήκε σε καμία από τις προσπάθειές του στο Q2 εφάμιλλο ρυθμό με τον μεγάλο του αντίπαλο. Την 10άδα στις Κατατακτήριες 2 συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Marc Marquez και Raul Fernandez.

A new all-time lap record and a dream first pole with Aprilia for Maverick! 🚀 He ends Ducati’s run of 15 consecutive poles 😮#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/wkj6ppzehz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 25, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint στη Βαλένθια

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του sprint έσβησαν με τον Maverick Vinales να κερδίζει τη μάχη των πρώτων τεσσάρων στροφών από τον Francesco Bagnaia, ο οποίος είδε έναν αποφασισμένο Jorge Martin να ανεβαίνει τρίτος. Όμως, η επιθετική κίνηση του Brad Binder αλλά και η μαχητικότητα του Marc Marquez έφεραν στον πρώτο κιόλας γύρο τους δύο αναβάτες στη δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενόσω ο Francesco Bagnaia έχανε τον βηματισμό του πέφτοντας πέμπτος, εμπρός από τους Fabio Quartararo κα Marco Bezzecchi.

Εν τω μεταξύ στην κορυφή ο Brad Binder άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Ισπανό της Aprilia, κάτι που έδωσε στην ευκαιρία στον Jorge Martin να τους πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Marc Marquez.

Επτά γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο νοτιοαφρικανός της KTΜ πέρασε τον Maverick Vinales, κάτι που έπραξε αμέσως μετά και ο Jorge Martin που με… συνοπτικές διαδικασίες, ένα γύρο μετά, βρέθηκε μπροστά και από τον Brad Binder οδηγώντας με περισσή αποφασιστικότητα τον αγώνα sprint.

Πιο πίσω, ο Marc Marquez προήχθη σε θέση βάθρου έναντι του Maverick Vinales. Μια ακόμα μάχη εκτυλίσσονταν πιο πίσω, με τον ταχύτατο Fabio di Giannantonio να έχει περάσει τον Marco Bezzecchi και να πιέζει για την πέμπτη θέση τον Francesco Bagnaia.

Οι τελευταίοι γύροι δεν επεφύλαξαν περαιτέρω αλλαγές, με τον πεισματάρη Jorge Martin να παίρνει εμφατικά τη νίκη εμπρός από τους Brad Binder και Marc Marquez. Τέταρτος, χωρίς απαντήσεις απέναντι στους αναβάτες του βάθρου, τερμάτισε ο Maverick Vinales και πέμπτος τελικά ο Francesco Bagnaia.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Johann Zarco και Augusto Fernandez.

Και κάπως έτσι, η διαφορά ανάμεσα στους Francesco Bagnaia και Jorge Martin ενόψει του αυριανού μεγάλου τελικού στο GP διαμορφώνεται στους 14 βαθμούς.

Θυμίζουμε ότι τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στη Βαλένθια σβήνουν αύριο στις 16:00 ώρα Ελλάδας.