GP Μεξικού-FP1: «1-2» για την Mercedes

Η Mercedes ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το τριήμερο στο Μεξικό, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις σε μια πίστα που αναμένεται να δυσκολέψει το μονοθέσιό της.

Στο Austin, η Mercedes είχε διεξάγει το FP1 με πολύ πιο επιθετικές ρυθμίσεις και σύμφωνα με τον διευθυντή της Red Bull, Christian Horner, το ίδιο έκανε και στα τελευταία λεπτά του FP1 σήμερα.

Η πίστα ήταν πολύ ακάθαρτη, με τα μονοθέσια να σηκώνουν σύννεφα σκόνης στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού! Λόγω της σκόνης που υπήρχε στην πίστα, καθώς και της εξαιρετικά μειωμένης αεροδυναμικής απόδοσης, τα μονοθέσια παρείχαν ελάχιστη πρόσφυση.

Αυτό έγινε εμφανές λίγο μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 10 λεπτών της διαδικασίας, καθώς ο τοπικός ήρωας Sergio Perez κατέστρεψε την πίσω αεροτομή της Red Bull του, προσκρούοντας με το πίσω μέρος της στις μπαριέρες έχοντας χάσει τον έλεγχό της στην προτελευταία στροφή.

Οι μηχανικοί της Red Bull χρειάστηκαν 26 λεπτά για να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες επισκευές στο μονοθέσιο του Μεξικανού.

