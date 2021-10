Oliver Solberg: Στο Ράλλυ Monza με Hyundai i20 Coupe WRC

Μετά από την ανακοίνωση της τριάδας πληρωμάτων για την Hyundai Motorsport, ακόμη μια είδηση που δεν προκαλεί έκπληξη, είναι πως ο Oliver Solberg θα αγωνιστεί στο επερχόμενο Ράλλυ Monza, τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς στο WRC στις 19-21 Νοεμβρίου, με Hyundai i20 Coupe WRC της γαλλικής 2C Competition.

Όπως είναι γνωστό, ο 20χρονος γιος του Petter Solberg θα αποτελέσει εργοστασιακό οδηγό της Hyundai Motorsport από το 2022, όταν και θα εναλλάσσεται στο τρίτο υβριδικό Hyundai i20 N Rally1 με τον Dani Sordo.

Σε αυτό το πλαίσιο και για να διευρύνει όσο γίνεται τις εμπειρίες του, ο Solberg θα λάβει μέρος σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στην άσφαλτο μετά από το Ράλλυ Ισπανίας, με το ισχυρό Hyundai i20 Coupe WRC.

Το Ράλλυ Monza δε θα αποτελέσει απλά τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς, αλλά το φινάλε μιας ολόκληρης εποχής, αφού από τη νέα χρονιά τα αυτοκίνητα προδιαγραφών WRC που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1997, θα δώσουν τη θέση τους σε εκείνα προδιαγραφών Rally1.

Ο Oliver Solberg θα είναι παρών σε αυτόν τον αποχαιρετισμό, αφού θα οδηγήσει για 4η φορά φέτος, έπειτα από τα Ράλλυ Arctic Φινλανδίας, Σαφάρι και Ισπανίας, το Hyundai i20 Coupe WRC της 2C Competition, δορυφορικής ομάδας της εργοστασιακής Hyundai.

Στα Ράλλυ Φινλανδίας και Ισπανίας, ο Oliver Solberg είχε ως συνοδηγό τον Craig Drew.

Στην ανακοίνωσή του, ο νεαρός δεν ανέφερε ποιος θα βρεθεί στο δεξί μπάκετ του i20 Coupe WRC στο Ράλλυ Monza, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί, όταν ανακοινωθούν οι συμμετοχές του καταληκτικού αγώνα της σεζόν.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή του Oliver Solberg στο Ράλλυ Monza, αγώνα όπου πέρυσι είχε εντυπωσιάσει, τερματίζοντας 7ος Γενικής και δεύτερος στο WRC 2 (το αντίστοιχο φετινό WRC 3) με Skoda Fabia Rally2 evo και συνοδηγό τον Aaron Johnston.

“Ξεκίνημα στην νέα εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, καθώς με ενθουσιασμό αποκαλύπτω πως θα αγωνιστώ στο Ράλλυ Monza με το Hyundai i20 Coupe WRC”, δήλωσε ο Oliver Solberg. “Είναι φοβερό να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο στον τελευταίο του αγώνα και μάλιστα, σε ένα ράλλυ όπου έχω κάποια εμπειρία, αφού πέρυσι τερμάτισαν δεύτερος στο WRC 2 και 7ος γενικής!”.

Δείτε το tweet του Oliver Solberg

Kicking off the new week in the best way as I’m excited to reveal we’ll be competing at @AciRallyMonza in the Hyundai i20 Coupe WRC! 🤩 pic.twitter.com/UyhLyYlECC

— Oliver Solberg (@OliverSolberg01) October 25, 2021