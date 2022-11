Ψυχραιμία…

Μου αρέσει ο Αυγενάκης. Τον εκτιμώ τον Υφυπουργό και της καρδιάς πολλών από μας.

Το ξέρετε άλλωστε και μάλιστα σε συνδυασμό με το πως έχει φερθεί αυτός και η παρέα του στην ιστορία μου, η στήριξη δημιουργεί και ερωτηματικά σε σημείο παρεξήγησης. Θα πείτε από ποιους, και πάμε παρακάτω.

Γεγονός πως δεν απέχω τυχαία βλάπτοντας και τη δουλειά μας και από κάθε άλλου τύπου συνεργασία, «παίζοντας μόνο 0». Ιεροτελεστία, βιταμίνη της ψυχής ο πλοηγός, μακριά από τα λερωμένα φάκελα του Μιχελακάκη.

Σκοτώνεις-διαγράφεις το «φτύσιμο» επί προσωπικού και αξιολογείς το γενικό καλό για τον χώρο και τον τόπο μας.

Όπως είναι το 8ο θαύμα. Η επιστροφή του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC.

Είναι δημιουργικός και ντόμπρος, ενώ στο κυνήγι του ακατόρθωτου θυμίζει ελάχιστους τα μέγιστα σημαντικούς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχεις συναντήσει σε 40 χρόνια δημιουργικής διαδρομής.

Θυμίζει πετυχημένο διεθνή μάνατζερ ο τρόπος του και αυτόν τον θέλεις σύμμαχο σου και με ρόλο που κάνει τη διαφορά στα κοινά της χώρας.

Η τρέλα του, το πάθος του, γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε διάφορα επίπεδα αθλητισμού όπως και τα δικά μας του μηχανοκίνητου, σε ανισόρροπη σχέση με το πως εξελίσσονται σε εθνικό επίπεδο.

Αν έχω διαγνώσει σωστά και με αφορμή το ταξίδι του στη Βαλένθια για επαφές με παράγοντες του MotoGP όπως γράφτηκε και σε συνδυασμό με εκδήλωση 4×4 στα βόρεια που στηρίζει φανατικά, εκδήλωση που υποβαθμίζει τα αυτονόητα τουλάχιστον στην επικοινωνία και με Παντελή απουσία του Έλληνα αθλητή.

Στο μεταξύ, ο ΛΑ κρατάει τις αποστάσεις περίτεχνα όπως στο ΙΡΑ επιλέγοντας να εμπλακεί όταν το τοπίο είναι καθαρό, αποφεύγοντας όμως να συμμετέχει στο ξεκαθάρισμα.

Καταιγίδες και η ΕYA σε πλήρη και μόνιμη έκταση στους Ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου που δεν συνάδουν με το Ράλλυ Ακρόπολις σε πτήση.

Γεια σου!

Great to see Greek Deputy Minister of Sports @l_avgenakis here at the #ValenciaGP!

Anyone up for a Grand Prix in Greece? 🇬🇷 Let us know! 😏👇🏼 pic.twitter.com/dSUlsiZds7

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022