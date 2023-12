H προϊστορία του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα»

Καθώς πλησιάζει η ώρα για την ανάδειξη του φετινού νικητή του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», ας θυμηθούμε τα 17 μοντέλα που προηγήθηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η αντίστροφη μέτρηση για να μάθουμε το μοντέλο που θα αποσπάσει το φετινό βραβείο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα έχει ξεκινήσει, καθώς η απονομή του μεγάλου βραβείου είναι προγραμματισμένη για τις 13 Δεκεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Μπορεί τα τελευταία τρία χρόνια να έχει καθιερωθεί, οι δημοσιογράφοι-μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» να δίνουν το ραντεβού τους στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων για μία τελευταία συγκεντρωτική καταγραφή εντυπώσεων (και φωτογράφιση) με ανταλλαγή απόψεων γύρω από όλους τους υποψήφιους, αυτή την χρονιά όμως είναι η πρώτη φορά που η τελική εκδήλωση της ανακοίνωσης του νικητή, θα γίνει σε ένα τόσο ταιριαστό για την περίσταση, περιβάλλον.

Θυμίζουμε πως τα υποψήφια μοντέλα για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024» είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά)

Citroen C4 X

Dacia Spring

Honda Civic e:HEV

Hyundai Kona

Jeep Avenger

Kia Niro

MG4

MG ZS

Nissan X-Trail

Peugeot 408

Renault Austral

Το Αυτοκίνητο της Χρονιάς είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε το 2006 και υλοποιείται από τον «Σύλλογο Δημοσιογράφων για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», μέλη του οποίου είναι 27 έμπειροι δημοσιογράφοι του ελληνικού ειδικού τύπου, 4 εκ των οποίων (Χρήστος Αποστολόπουλος, Γιάννης Καλογερόπουλος, Μανώλης Σαλούρος, Σωτήρης Τσαντίλης) ανήκουν στην συντακτική ομάδα του περιοδικού 4 Τροχοί.

Το πρώτο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», το Seat Leon ψηφίστηκε το 2007 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν αναδειχθεί συνολικά 17 νικητές. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των νικητών, απαρτίζεται από supermini μοντέλα της κατηγορίας Β που είναι η δημοφιλέστερη στην εγχώρια αγορά, ενώ τα τελευταία χρόνια τα SUV έχουν πάρει τα πάνω τους (πρώτα ήταν το Skoda Yeti το 2010, ενώ από το 2016 που κέρδισε το Jeep Wrangler, τα SUV έχουν 5 απονομές) συμβαδίζοντας με το πνεύμα των καιρών.

Δειλά δειλά την τελευταία διετία, στις υποψηφιότητες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Λέτε να ήρθε η ώρα για την ανάδειξη του πρώτου ηλεκτρικού νικητή;

Πολυνίκης του θεσμού δεν υπάρχει, μιας και τρείς είναι οι εταιρείες, που μετρούν από δύο βραβεία. Αυτές είναι οι Renault (Clio, Captur), Skoda (Yeti, Karoq), Volvo (S60, V40), ενώ την τελευταία διετία οι Κορεάτες με το Hyundai Tucson και KIA Sportage έχουν κάνει back to back νίκες.

Ας θυμηθούμε λοιπόν ποια μοντέλα ήταν αυτά που ανακηρύχτηκαν «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» τα προηγούμενα χρόνια:

2007 – Seat Leon

Η 2η γενιά του SEAT Leon βασίστηκε στην πλατφόρμα του ομίλου VW με την κωδική ονομασία PQ35 (στην οποία βασιζόταν και η πέμπτη γενιά του VW Golf) σε ένα αμάξωμα 5θυρο δύο όγκων hatchback το οποίο είχε μεγαλύτερες διαστάσεις και συνεπώς καλύτερη ευρυχωρία σε σύγκριση με το μοντέλο πρώτης γενιάς.

Σχεδιασμένο από τον Walter Da Silva, προσπάθησε να αποτελέσει το αντίπαλο δέος για την Alfa Romeo, κάτι που τουλάχιστον σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς υποστήριξε με αρκετή αποτελεσματικότητα. Στην παραγωγή παρέμεινε έως το 2012, οπότε παρουσιάστηκε η 3η γενιά του μοντέλου.

2008 – Mazda 2

H πρώτη γενιά του Mazda 2 παρουσιάστηκε το 2002 αντικαθιστώντας το Demio. H 2η γενιά παρουσιάστηκε το 2007 και βασίστηκε πάνω στο πάτωμα του Ford Fiesta. To αμάξωμα δύο όγκων είχε συμπαγείς διαστάσεις και κυκλοφόρησε τόσο σε 3θυρες όσο και σε 5θυρες εκδόσεις, ενώ έμεινε στην παραγωγή έως το 2014.

2009 – Honda Jazz

Το Jazz πήρε την σκυτάλη από το Mazda 2, σηματοδοτώντας μία μίνι διετή ιαπωνική κυριαρχία. H 2η γενιά του Honda Jazz – σε αγορές εκτός Ευρώπης κυκλοφορούσε με το όνομα Fit – παρουσιάστηκε το 2007 και έμεινε στην παραγωγή μέχρι το 2012. Δομημένο πάνω στην βάση της πρακτικότητας, με αμάξωμα 5θυρο ενός όγκου, το Jazz κέρδισε το στοίχημα, ως το πρώτο υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία των supermini. Οι διαθέσιμοι βενζινοκινήτρες ήταν τεχνολογίας i-VTEC στα 1,3 και 1,5 λίτρα με την υβριδική έκδοση να λανσάρεται στα τέλη του 2010.

2010 – Skoda Yeti

To πρώτο compact crossover στην γκάμα της Skoda βαφτίστηκε Yeti και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην έκθεση της Γενεύης του 2009. Με ιδιαίτερο σχήμα και τετρακίνηση, το Yeti κυκλοφόρησε σε πολλές εκδόσεις κινητήρων, ενώ διέθετε και ορισμένα πολυμορφικά χαρακτηριστικά , χάρις στις δυνατότητες μετακίνησης των καθισμάτων του. Στην παραγωγή παρέμεινε έως το 2017 πραγματοποιώντας μία ανανέωση το 2013.

2011 – Volvo S 60

Το S60 ήταν για τη Volvo το μοντέλο που την επανέφερε στην επιφάνεια. Από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και την απειλή της καταστροφής, η Σουηδική εταιρεία κατάφερε να επανακάμψει πλήρως χτίζοντας το success story που φθάνει μέχρι σήμερα. Το S60 που έμεινε στην παραγωγή από το 2010 έως το 2018, αποτελεί και τον μοναδικό εκπρόσωπο των πάλαι ποτέ sedan μοντέλων σε ετούτη την ομάδα, ενώ ήταν εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος όταν το αυτοκίνητο αναγνώριζε εμπόδιο, κάτι που σήμερα ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό όλων των αυτοκινήτων.

2012 – Lancia Y

To Lancia Ypsilon που παρουσιάστηκε το 2011 προσπάθησε να δώσει μία νέα πνοή στην ιστορική ιταλική φίρμα που αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Μπορεί τελικά να μην τα κατάφερε σε ότι αφορά την κατάληξη της Lancia, αλλά το αξιοθαύμαστο είναι ότι το μικροκαμωμένο μοντέλο συνεχίζει την πορεία του μέχρι και σήμερα (!). Μπορεί να αποτελούσε το αδελφάκι του Fiat 500, το αποκλειστικά πεντάθυρο αμάξωμα του με τις μεγαλύτερες διαστάσεις, ο πλούσιος εξοπλισμός και η πολυτέλεια, το τοποθετούσαν σε υψηλότερη κατηγορία.

2013 – Volvo V40

Η αναγέννηση της Volvo που είχε ξεκινήσει μερικά χρόνια νωρίτερα με το S60, μπήκε πλέον σε σταθερά ανοδική πορεία με το νέο μικρότερο μοντέλο της. Το V40 ήταν για τη Volvo ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, καθώς για πρώτη φορά έμπαινε στη κατηγορία των μικρομεσαίων hatchback μοντέλων, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ σκληρό και δύσκολο ανταγωνισμό. Ωστόσο φρόντισε εξαρχής να εξοπλίσει το νέο της δημιούργημα με πολλά νέα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας καθώς και με αρκετές επιλογές κινητήρων βενζίνης και diesel. Σημαντικό ρόλο στη πορεία του έπαιξε τόσο η σχεδίαση, όσο και η cross country παραλλαγή, δηλαδή η crossover εκδοχή του.

2014 – Renault Clio

Το Renault Clio, από το 1990 που έκανε την πρώτη του εμφάνιση, έγινε το best seller της Renault σε όλο τον κόσμο. Το μοντέλο που ανακηρύχτηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας του, ως το πιο αγαπημένο μοντέλο των Γάλλων και κέρδισε δύο φορές τον τίτλο του ευρωπαϊκού «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» (1991 και 2006), δεν θα μπορούσε να μην αποσπάσει και τον τίτλο του ελληνικού «Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Το 2013 κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή των πωλήσεων της supermini κατηγορίας σε όλη την Ευρώπη, ενώ κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση των πωλήσεων της γηραιάς ηπείρου ανεξαρτήτως κατηγορίας. Καταλυτικό ρόλο σε όλες αυτές τις επιτυχίες έπαιξε και η σχεδιαστική του ταυτότητα.

2015 – Opel Corsa

Από το πρώτο Corsa του 1982 μέχρι την 4η γενιά του 2014 πέρασαν περισσότερα πολλά χρόνια με την Opel να σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον εμπορικό στίβο της κατηγορίας των μοντέλων supermini. To Corsa εκείνης της εποχής έφερε ένα νέο άνεμο στην σχεδίαση του, με πολλά στοιχεία να προέρχονταν από το μικρό Adam. Εκείνη η γενιά διατηρήθηκε στην παραγωγή μέχρι το 2019, ύποπτε και αντικαταστάθηκε από το υπάρχον μοντέλο το οποία μάλιστα ανανεώθηκε πρόσφατα.

2016 – Jeep Renegade

Τα σχόλια σχετικά με το κατά πόσον αυτό το Jeep θα ήταν ένα πραγματικό Jeep, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το λανσάρισμα του υπό τη σκέπη που δημιούργησε η συνεργασία Fiat-Chrysler, ήταν λογικά και αναμενόμενα. Σχεδιασμένο στις ΗΠΑ και κατασκευασμένο στην Ιταλία, το Jeep Renegade αποτέλεσε τον καρπό της νέας μάρκας -χωρίς να χάνει τα γονίδιά του- και έφερε ξανά στο προσκήνιο αξίες χαμένες από χρόνια στην κατηγορία των μικρών SUV, που δεν ήταν άλλες από τις εκτός δρόμου ικανότητες. Στα ατού του των πιο πλούσιων εκδόσεων, ανήκαν τα δύο διαφορετικά συστήματα τετρακίνησης, Jeep Active Drive και το Jeep Active Drive Low.

2017 – Citroen C 3

H τρίτη γενιά του C3 παρουσιάστηκε το 2016 και διατηρείται μέχρι σήμερα στην παραγωγή, ενώ ήδη έκανε την εμφάνιση της ο αντικαταστάτης που καταδεικνύει ότι το μέλλον του μικρού μοντέλου της Citroen θα κινείται αποκλειστικά στα crossover μονοπάτια. To υπάρχον γαλλικό supermini ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, τόσο για την μοντέρνα εμφάνιση του όσο και για τα νέα στοιχεία που εισήγαγε στην κατηγορία του. Ειδικότερα, η εξωτερική του εμφάνιση, ενισχυμένη από τα Airbumps και την υπερυψωμένη καμπίνα, έδιναν την αίσθηση ενός μικρού, αστικού crossover. Με στυλάτο εσωτερικό και πρακτικά στοιχεία που ενίσχυαν την μοναδικότητα του, το C3 έδινε πάντοτε πρωταρχική σημασία στο θέμα της άνεσης.

2018 – Ford Fiesta

To Ford Fiesta έχει πίσω του μία μακρά προϊστορία, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του το 1976. Το 2017 παρουσιάστηκε η 7η γενιά η οποία απέσπασε τον τίτλο Αυτοκίνητο του 2018 για την Ελλάδα. Το ισχυρότερο ατού του supermini της Ford είναι αναμφίβολα τα οδηγικά του χαρακτηριστικά, με αποκορύφωμα εκείνα της σπορ έκδοσης ST.

Σίγουρα το 2018 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το έτος των supermini, μιας και στο βάθρο του ελληνικού θεσμού, βρέθηκαν τα VW Polo, Seat Ibiza και ο νικητής, το Ford Fiesta. Σε μία διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, εκτυλίχθηκε ένα μικρό θρίλερ αφού στο τέλος της βραδιάς, το Fiesta είχε 338 βαθμούς, έναν περισσότερο από το δεύτερο Ibiza και μόλις 35 περισσότερους από το τρίτο Polo.

2019 – Skoda Karoq

Με το Karoq η Skoda ανανέωσε την παρουσία της στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV , αντικαθιστώντας το Yeti που επίσης κατέκτησε τον τίτλο 9 χρόνια νωρίτερα. Βασισμένο στην πλατφόρμα MQB του Volkswagen Group, διέθετε μία εκτεταμένη γκάμα εκδόσεων, τόσο με κίνηση στους εμπρός όσο και στους τέσσερις τροχούς και με κινητήρες για… όλα τα γούστα, ξεκινώντας από τον χιλιάρη TSi των 115 ίππων. Το 2019 ήταν το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda με 137.700 ταξινομήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε μόλις 11 μήνες κυκλοφορίας.

2020 – Peugeot 208

To 2020 ήταν αναμφίβολα η χρονιά του 208, αφού πέρα από τον τίτλο του αυτοκινήτου της χρονιάς για την Ελλάδα, απέσπασε και την αντίστοιχη Ευρωπαική διάκριση, του Car of the Year. Βασισμένο στην πλατφόρμα CMP του ομίλου PSA, το «208» σηματοδότησε τη στρατηγική μετακίνησης της Peugeot στο premium κομμάτι της αγοράς, ξεχωρίζοντας για το τολμηρό design, καινοτομώντας παράλληλα με το νέας γενιάς i-Cockpit, το οποίο περιλαμβάνει τρισδιάστατο ψηφιακό πίνακα οργάνων καθώς και πληθώρα συστημάτων, υποβοήθησης του οδηγού. Πρόσφατα μάλιστα έγινε η παρουσίαση του ανανεωμένου μοντέλου.

2021 – Renault Captur

To Captur της πρώτης γενιάς που παρουσιάστηκε το 2013, ήταν ουσιαστικά από τους πρωτεργάτες της κατηγορίας των B SUV. Η δεύτερη γενιά έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2019, στην αγορά άρχισε να διατίθεται το 2020 και το 2021 ανακηρύχθηκε Αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. To Captur 2ης γενιάς διακρίνεται για το μοντέρνο design του, την μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης με έντονη διείσδυση του εξηλεκτρισμού, αλλά και για την ποιότητα κατασκευής του ενώ στο εσωτερικό συναντάμε μια σειρά χρηστικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από την πολυμορφική τεχνογνωσία της γαλλικής εταιρίας.

2022 – Hyundai Tucson

Σίγουρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει πριν από πολλά χρόνια, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που η Hyundai θα δημιουργήσει ένα τόσο ρηξικέλευθο SUV, με μία τόσο προχωρημένη εμφάνιση. H στιγμή αυτή ήρθε το 2021 και την επόμενη χρονιά απονεμήθηκε στο Hyundai Tucson η ανώτατη εγχώρια διάκριση. Αισίως στην τέταρτη γενιά του, το δημοφιλέστερο SUV της εταιρίας με πωλήσεις που μετρώνται σε εκατομμύρια μονάδες, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σχήματα που κυκλοφορούν «εκεί έξω, όντας το πρώτο SUV της Hyundai που βασίστηκε στη σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness της εταιρείας.

Η γκάμα του Tucson είναι εξαιρετικά διευρυμένη και περιλαμβάνει εκδόσεις με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα, κίνηση στους εμπρός ή τους τέσσερις τροχούς, με χειροκίνητα ή αυτόματα κιβώτια (διπλού συμπλέκτη, ή «κλασικά» 6τάχυτα αυτόματα). O εξηλεκτρισμός έχει την τιμητική του, ξεκινώντας από τις MHEV και καταλήγοντας στις full hybrid και plug in hybrid εκδόσεις.

2023 – KIA Sportage

Την επόμενη χρονιά, το βραβείο παρέμεινε εντός του Κορεατικού γκρουπ, με το SUV της KIA να παίρνει την σκυτάλη από το Hyundai Tucson. Το Sportage παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1993. Πλέον, βρίσκεται στην 5η γενιά του και αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα μοντέλα της Kia, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα του Κορεάτικου κολοσσού. Η νέα γενιά, διαφοροποιείται για την Ευρώπη, σε σχέση με άλλες αγορές που διατίθεται, καταδεικνύοντας την σημασία που δίνει η εταιρία την Γηραιά Ήπειρο, ενώ ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές σχεδιαστικές γραμμές, τα ανάλογα οδηγικά χαρακτηριστικά, την πρακτικότητα, αλλά και μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα.