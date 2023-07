Τα 10 πιο γρήγορα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς – Και οι τιμές τους

Η δύναμή τους ξεκινά από τους 517 ίππους θα φθάνει έως τους 1.020 ίππους. Οι επιδόσεις του είναι «καυτές» και οι τεχνολογίες τους πρωτοποριακές. Αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πωλούνται στην Ελλάδα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διακρίνονται για την ισχύ και τις επιδόσεις τους. Ορισμένα, προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία οδήγησης και κινούνται στον δρόμο τόσο γρήγορα, που μόνο ένας έμπειρος οδηγός μπορεί να τα χειριστεί.

Με αφορμή την πρεμιέρα του Hyundai Ioniq 5 N, σας παρουσιάζουμε τα 10 πιο γρήγορα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αμφότερα ανήκουν στα πολυτελή EV, προέρχονται από top class κατασκευαστές και για να τα αποκτήσει κάποιος πρέπει να δώσει ένα σεβαστό ποσό.

Ας τα δούμε αναλυτικά (με αλφαβητική σειρά):

Audi RS e–tron GT quattro

Εκτός από την Porsche και η Audi έχει πρόσβαση στην κορυφαία ηλεκτρική πλατφόρμα του Γερμανικού ομίλου, με τον κωδικό J1. Ο τυχερός στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλος από το Audi e–tron GT quattro, αλλά και την «καυτή» εκδοχή του, με την κωδική ονομασία “RS”. Σε κάθε άξονα υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας, με την συνδυαστική απόδοση τους να φθάνει στους 598 ίππους και τα 830 Nm. Ροπής. Αν αυτό δεν είναι αρκετό τότε υπάρχει και η λειτουργία overboost που –για έως 2,5 sec- ανεβάζει την ιπποδύναμη στους 646 ίππους καθιστώντας δυνατή την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δλ, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Ισχύς: 646 ίπποι

0-100 χλμ./ώρα: 3,3 δλ.

Τιμή: 155.000 ευρώ

BMW iX M60 xDrive

Μπορεί να πρόκειται για ένα ογκώδες και βαρύ SUV, όμως τα χαρακτηριστικά απόδοσης αυτής της κορυφαίας έκδοσης της iX προδιαθέτουν για κάτι συνταρακτικό, ενσαρκώνοντας τη σύγχρονη έννοια της προηγμένης πολυτέλειας, των υψηλών επιδόσεων και του premium χαρακτήρα, συνδυάζοντας τα καλύτερα των τριών κόσμων της εταιρείας: των ηλεκτρικών τεχνολογιών BMW i, των μοντέλων BMW X και της BMW M GmbH. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά έως και 619 ίππους και ροπή 1.015 Nm στο πρόγραμμα Sport και 1.100 Nm με ενεργοποιημένο το Launch Control. Σε αυτή την περίπτωση το SUV των σχεδόν 2,7 τόνων μπορεί να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δλ, ενώ ο ηλεκτρονικός κόφτης της τελικής ταχύτητας επενεργεί στα 250 χλμ./ώρα.

Ισχύς: 619 ίπποι

0-100 χλμ./ώρα: 3,8 δλ.

Τιμή: 106.500 ευρώ

BMW i5 M60 xDrive

H BMW έχει παρουσιάσει την νέα γενιά της σειράς 5, η οποία για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμη σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή με την χαρακτηριστική προσθήκη του γράμματος I και ηλεκτρικά συστήματα eDrive 5ης γενιάς. Στην i5 M60 xDrive το «παρών» δίνουν δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας εμπρός και ένας πίσω, που συνδυαστικά αποδίδουν 601 ίππους και 820 Nm ροπής σε λειτουργία Sport Boost. Με ενεργοποιημένο το Launch Control, χρειάζονται μόλις 3,8 δλ. για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα , ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 230 χλμ./ώρα, που περιορίζεται στη συγκεκριμένη τιμή μέσω ηλεκτρονικού κόφτη.

Ισχύς: 601ίπποι

0-100 χλμ./ώρα: 3,8 δλ

Τιμή: 106.500 ευρώ

Hyundai Ioniq 5 N

Tο πρώτο βήμα του σπορ τμήματος Ν της Hyundai προς την ηλεκτροκίνηση είναι πλέον γεγονός. Το Ioniq 5 N είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο επιδόσεων που φέρει τον κωδικό «N» και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Για την περίσταση, οι δύο ηλεκτροκινητήρες του άγριου Ioniq 5 N αποδίδουν 650 ίππους και 770 Nm ροπής στο πρόγραμμα N Grin Boost για 10 δευτερόλεπτα. Σε κανονικές συνθήκες ο εμπρός κινητήρας αποδίδει 226 ίππους και ο πίσω 383 ίππους, με τη συνολική απόδοση να είναι 609 ίπποι και 740 Nm ροπής.

Οι επιδόσεις είναι άκρως εκρηκτικές, με το Ioniq 5 N να επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα (3,4 δλ. στο πρόγραμμα N Grin Boost), έχοντας μέγιστη ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Διαθέσιμα είναι δύο νέα προγράμματα Drag και Track, αλλά το μεγαλύτερο ενδιασφέρον εστιάζεται στο N Drift Optimizer, το οποίο κάνει ότι υπόσχεται το όνομά του. Το σύστημα διαχειρίζεται πολλαπλά συστήματα του οχήματος για τη διατήρηση (!) της γωνίας drift. Το Ioniq 5 N όμως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα, θέλοντας να δώσει μία αίσθηση, παραπλήσια με αυτή ενός χειροκίνητου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Γι αυτό τον λόγο προσφέρει το N e-shift και N Active Sound +, τόσο με τον ήχο, όσο και με τις αντιδράσεις που περνάνε στο αμάξωμα.

Ισχύς: 650 ίπποι (N Grin Boost)

0-100 χλμ./ώρα: 3,4 δλ. (N Grin Boost)

Τιμή: –

Kia EV6 GT

Είναι το πιο ισχυρό αυτοκίνητο παραγωγής της Kia μέχρι σήμερα. Το αμιγώς ηλεκτρικό, τετρακίνητο crossover ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δλ. και έχει τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Διαθέτει ένα πανίσχυρο ηλεκτρικό κύκλωμα 800V, με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο μπροστά και ένα δεύτερο στο πίσω άξονα, με την συνδυασμένη απόδοση τους να φτάνει τους 585 ίππους και τα 740 Nm ροπής. Πέρα από τις δυναμικές επιδόσεις, το EV6 GT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει σπορ οδηγική εμπειρία, όντας παραλληλία και το οικονομικότερο αυτοκίνητο της συγκεκριμένης δεκάδας.

Ισχύς: 585

0-100 χλμ./ώρα: 3,5 δλ.

Τιμή: 75.990 ευρώ

Mercedes AMG EQS 53 4MATIC

Η Mercedes EQS, η ηλεκτρική ναυαρχίδα της γερμανικής εταιρείας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Mercedes, αλλά και το ντεμπούτο μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το στρατόπεδο της Στουτγάρδης. Για την κίνησή της χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες που έχουν δεχθεί την φροντίδα του Mercedes-AMG τμήματος και προσφέρουν συνδυαστική απόδοση 658 ίππων και ροπή 950 Nm. Ωστόσο, προσφέρεται το προαιρετικό πακέτο Dynamic Plus, χάρις στο οποίο η ισχύς αυξάνεται στους 761 ίππους και η ροπή στα 1.020 Nm, όταν όμως ο οδηγός έχει ενεργοποιήσει το Race Start mode. Οι εργοστασιακές επιδόσεις είναι άκρως εντυπωσιακές, αφού το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 3,8 δευτερόλεπτα (3,4 δευτερόλεπτα με το πακέτο Dynamic Plus), ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 220 χλμ./ώρα (ή στα 250 χλμ./ώρα με το Dynamic Plus πακέτο).

Ισχύς: 761 ίπποι (Dynamic Plus pack)

0-100 χλμ./ώρα: 3,4 δλ. (Dynamic Plus pack)

Τιμή: 175.000 ευρώ

Porsche Taycan Turbo S

Πρόκειται για μία πραγματική Porsche που απλά τυχαίνει να κινείται με ηλεκτρισμό, ακόμα και αν φέρει την την λέξη Τurbo. Αυτό έγινε προκειμένου να τονιστεί ότι πρόκειται για την κορυφαία έκδοση της οικογένειας Taycan, όπου με την προσθήκη του γράμματος S, τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ μόνιμου μαγνήτη προσφέρουν κίνηση σε όλους τους τροχούς και παράγουν συνδυαστικά 761 ίππους και 1.050 Nm ροπής. Χάρις στην λειτουργία launch control, η ολοκλήρωση της επιτάχυνσης από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 2,8 δλ., ενώ τα 200 χλμ./ώρα θα έρθουν σε 9,6 δλ. Η δε τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 260 χλμ./ώρα.

Ισχύς: 761 ίπποι (overboost)

0-100 χλμ./ώρα: 2,8 δλ.

Τιμή: 207.000 ευρώ

Tesla Model S Plaid

Πρόκειται για τον αναμφισβήτητο βασιλιά της συγκεκριμένης λίστας, καθώς είναι με διαφορά το ισχυρότερο όχημα, αφού αντίστοιχες ιπποδυνάμεις μπορεί να συναντήσει κανείς μόνο σε supesprort κατασκευές, πόσο μάλλον σε κάτι που φοράει την ταπεινή φορεσιά ενός σεντάν αμαξώματος. Εφόσον λοιπόν κάποιος αναζητά την σωματική καταπόνηση που συνεπάγεται μία επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,1 δλ. και τελική ταχύτητα που φθάνει στα 322 χλμ./ώρα, τότε η έκδοση Plaid με τα τρία μοτέρ των 1.020 ίππων είναι μονόδρομος.

Ισχύς: 1.020 ίπποι

0-100 χλμ./ώρα: 2,1 δλ.

Τιμή: 136.490 ευρώ

Tesla Model X Plaid

Μπορεί να αναφέραμε παραπάνω ότι το Model S Plaid αποτελεί μονόδρομο για συνταρακτικές επιδόσεις που παραπέμπουν σε supercar, αυτό όμως δεν είναι απόλυτα αληθές. Βλέπεται η Tesla προσφέρει και το μεγάλο της εξαθέσιο SUV σε έκδοση Plaid, Πέρα από τις σύγχρονες τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης, το gatdetοειδές εσωτερικό και το εντυπωσιακό άνοιγμα των πίσω θυρών, το Model X Plaid, εξοπλίζεται με τρία ηλεκτρικά μοτέρ ενισχυμένα με χιτώνια από ανθρακονήματα, συνδυαστικής απόδοσης 1.020 ίππων. Μόλις 2,6 δλ. απαιτούνται για το 0-100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 262 χλμ./ώρα.

Ισχύς: 1.020 ίπποι

0-100 χλμ./ώρα: 2,6 δλ.

Τιμή: 139.490 ευρώ

Volvo EX90 Twin Motor Performance

Ο αντικαταστάτης του XC90 είναι ένα αµιγώς ηλεκτρικό όχηµα, με state-of-the-art ηλεκτρονικά συστήματα και σκοπεύει να θέσει νέα δεδομένα στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Το εντυπωσιακό EX90 διακρίνεται κυρίως για τις προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει, με αιχμή του δόρατος τις κάμερες, τα ραντάρ και το Lidar. Αρχικά το EX90 είναι διαθέσιμο σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις με μεγάλη μπαταρία 111 kWh, την EX90 Twin Motor των 408 ίππων και την κορυφαία EX90 Twin Motor Performance των 517 ίππων επιτρέποντας στα –όχι και λίγα– 2.818 κιλά της συγκεκριμένης έκδοσης του EX90 να επιταχύνουν από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δλ.