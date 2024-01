Αυτά είναι τα έξι αγαπημένα προσωπικά οχήματα του Akio Toyoda

Kαι όλα έχουν έναν κοινό παρανομαστή: τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο Akio Toyoda είναι λάτρης της Αυτοκίνησης. Kαι συγχρόνως ένα από τα λίγα στελέχη της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής σκακιέρας που δεν μασά τα λόγια του καθώς δεν διστάζει να διατυπώνει ευθέως και δημοσίως τις απόψεις του.

Έχοντας διαμορφώσει το σύγχρονο προφίλ της Νο 1 αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, ο πρόεδρος της Toyota -γνωστός στο ευρύ κοινό και με το αγωνιστικό του παρατσούκλι Morizo- λατρεύει επίσης τους αγώνες, τη μυρωδιά της βενζίνης και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αλλά και την ηλεκτροκίνηση… υπό προϋποθέσεις, καθώς ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας της ιαπωνικής εταιρείας πιστεύει ακράδαντα –και όχι άδικα, θα προσθέταμε εμείς- ότι τα οχήματα του συγκεκριμένου είδους δεν αποτελούν πανάκεια.

Όντας ένας παραδοσιακός petrolhead, ο Akio Toyoda δεν θα μπορούσε παρά να έχει στο προσωπικό του γκαράζ μια συλλογή από ιδιαίτερα αυτοκίνητα. Ας δούμε ποια είναι τα έξι από αυτά όπως ο ίδιος τα παρουσίασε δημοσίως πριν από λίγες μέρες.

Το πρώτο από αυτά είναι ένα Toyota Century, ένα αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε ανανεωμένο τον περασμένο χρόνο. Για την περίσταση, είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες του… προέδρου, φέρνοντας την σχεδιαστική και όχι μόνο υπογραφή «GRMN». Παίρνει κίνηση από ένα υβριδικό σύστημα κίνησης που απαρτίζεται από έναν θερμικό κινητήρα 3,5 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες.

Το δεύτερο είναι ένα διόλου «ταπεινό» Toyota iQ, το οποίο όμως φέρει ένα ειδικά εξελιγμένο σύστημα υπερτροφοδοτότησης στον 1.300άρη κινητήρα της Toyota που αποδίδει για την περίσταση 120 ίππους. Και εδώ, το προσωπικό city-car του Akio Toyoda φέρει την υπογραφή «GRMN» – αρχικά που παραπέμπουν στην Gazoo Racing by the Meister of Nurburgring. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο διατέθηκε αποκλειστικά στην ιαπωνική αγορά το 2009 σε μόλις 100 αριθμημένα αντίτυπα.

Το τρίτο είναι ένα Lexus LBX, επίσης με πολλά στοιχεία εξατομίκευσης και την ονομασία «Morizo RR Concept». Εδώ, ο 3κύλινδρος 1.600άρης κινητήρας τούρμπο αποδίδει 304 ίππους.

Το καρέ συμπληρώνεται από μια Toyota GR Corolla, στην έκδοση «Morizo Custom», η οποία έχει δεχθεί αρκετές πινελιές εξατομίκευσης σύμφωνα με τις προσταγές του ίδιου του Morizo.

Τα άλλα δύο οχήματα δεν φέρουν τα σήματα της Toyota. Και δεν είναι όλα… τετράτροχα. Το πρώτο είναι ένα μεταχειρισμένο σκούτερ Yamaha Vino. «Ήθελα να αγοράσω μια Vespa, αλλά ήταν ακριβή. Έτσι πήγα σε ένα μαγαζί και αγόρασα το σκούτερ αυτό με τα φθαρμένα τότε ελαστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Akio Toyoda.

To τελευταίο είναι ένα Suzuki Jimny, το οποίο ο πρόεδρος της Toyoda χαρακτήρισε με μια λέξη κατά τη διάρκεια της άτυπης παρουσίασης των έξι μελών του Morizo Garage ως «αγαπημένο».