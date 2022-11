Αυτή είναι η «χωμάτινη» Lamborghini Huracan Sterrato (video)

Λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση της Porsche ότι θα παρουσιάσει την επόμενη κιόλας εβδομάδα τη νέα 911 Dakar στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Λ. Άντζελες, η ομογάλακτη Lamborghini παραλαμβάνει τη σκυτάλη ανακοινώνοντας ότι θα πράξει κάτι ανάλογο χρησιμοποιώντας για την περίσταση ως σημείο αναφοράς το «σώμα» της Huracan.

Ιδού, λοιπόν, η νέα Lamborghini Huracan Sterrato, ένα supercar «σχεδιασμένο για μέγιστη οδηγική απόλαυση ακόμα και μακριά από την άσφαλτο σε χαλαρές ή χωμάτινες επιφάνειες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία από τη Sant’Agata της Ιταλίας στις σημερινές, επίσημες ανακοινώσεις της.

Παρά τη σημερινή, σχεδόν πλήρη αποκάλυψη της νέας Huracan Sterrato, η ιταλική εταιρεία κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά τις επίσημες προδιαγραφές της εν λόγω έκδοσης (που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία με κινητήρα εσωτερικής καύσης), η οποία θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο της στα πλαίσια του Art Basel που θα λάβει χώρα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ στις 30 Νοεμβρίου.

Αξίζει εδώ να θυμηθούμε ότι η νέα Huracan Sterraro δεν αποτελεί παρά τη φυσική εξέλιξη του ομώνυμου πρωτοτύπου που παρουσίασε η Lamborghini το 2019. Εν προκειμένω, το ύψος της Sterrato Concept (σ.σ.: στα ιταλικά θα πει «βρώμικη») είναι αυξημένο σε σχέση εκείνο της Huracan Εvo κατά 47 χλστ., ενώ διευρυμένες κατά 1% και 6,5% είναι οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής στο εμπρός και πίσω μέρος, αντίστοιχα.

Το ίδια στιγμή, το μετατρόχιο εμφανιζόταν αυξημένο κατά 30 χλστ., ενώ χάρη στους μεγαλύτερους θόλους και τα φτερά με τους χαρακτηριστικούς αεραγωγούς είναι εφικτή η φιλοξενία ελαστικών με ενισχυμένο προφίλ, σε συνδυασμό με ζάντες με διάμετρο 20 ίντσες.

Για την εξασφάλιση της… ακεραιότητας του αυτοκινήτου κατά την κίνηση εκτός δρόμου στην Sterrato Concept υπάρχουν προστατευτικές επενδύσεις στο δάπεδο (ειδικά στο χώρο του V10 κινητήρα των 5,2 λίτρων και του συστήματος εξαγωγής τους) και μεταλλικές ποδιές εμπρός και πίσω – η τελευταία μάλιστα εκτελεί παράλληλα και χρέη διαχύτη. Την ίδια στιγμή στο πρωτότυπο υπήρχαν ακόμα και… λασπωτήρες από carbon, ενώ χαρακτηριστικό της εξωτερικής αμφίεσης του concept car ήταν και ο φανός τύπου LED στην οροφή και οι αντίστοιχοι στο εμπρός μέρος, με τον πρώτο ωστόσο να μην συναντάται στην έκδοση παραγωγής.

Δείτε στη συνέχεια το σχετικό βίντεο:

