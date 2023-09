Bridgestone – Νέο ελαστικό Turanza All Season 6 για χρήση όλo τo χρόνο

H Bridgestone παρουσιάζει το νέο Turanza All Season 6 για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Bridgestone, παγκόσμιος ηγέτης στα ελαστικά και τις λύσεις βιώσιμης μετακίνησης, παρουσίασε το Turanza All Season 6, το νέο premium ελαστικό τουρισμού για όλες τις εποχές με τεχνολογία ENLITEN. Σχεδιασμένο για να αποδίδει όλο το χρόνο, το Bridgestone Turanza All Season 6 κατασκευάστηκε με βάση εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς με χιλιάδες Ευρωπαίους οδηγούς σχετικά με το τι περιμένουν από ένα ελαστικό τουρισμού όλων των εποχών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όταν οδηγούν.

Η παρουσίαση του ελαστικού αυτού ακολουθεί τη μεγάλη τάση της αγοράς προς τα ελαστικά όλων των εποχών, που παρατηρήθηκε ήδη από το 2018 όταν είχε κυκλοφορήσει ο προκάτοχος του Bridgestone Turanza All Season 6 – με την κατηγορία να αντιπροσωπεύει πλέον το 21% της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι οδηγοί που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές χειμερινές συνθήκες ή που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους σε αστικούς δρόμους, επιλέγουν όλο και περισσότερο την άνεση ενός ελαστικού για όλες τις εποχές.

Όλες τις εποχές, οι Ευρωπαίοι οδηγοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά την οδήγηση, όπως βροχή και χιόνι. Το Bridgestone Turanza All Season 6 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους οδηγούς να έχουν τον έλεγχο ακόμα και σε αυτές τις αγχωτικές συνθήκες όλο το χρόνο – ανεξάρτητα από την εποχή ή τις καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, το Bridgestone Turanza All Season 6 διαπρέπει σε τρεις βασικούς τομείς:

Εξαιρετική απόδοση φρεναρίσματος σε όλες τις εποχές: Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από έναν από τους πιο αξιόπιστους, ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, τον TÜV SÜD, το Bridgestone Turanza All Season 6 προσφέρει το καλύτερο στην κατηγορία του φρενάρισμα σε βρεγμένο και εξαιρετική απόδοση πέδησης σε τόσο σε στεγνές όσο και χιονισμένες συνθήκες.

Εξαιρετική απόδοση στο χιόνι: Ο TÜV SÜD επιβεβαίωσε επίσης όλες τις κορυφαίες δυνατότητες του Bridgestone Turanza All Season 6 όσον αφορά την πρόσφυση στο χιόνι, το φρενάρισμα, τις στροφές και το χειρισμό – οι οποίες, μαζί με τη σήμανση 3PMSF, διασφαλίζουν ότι μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις χειμερινές προκλήσεις.

Κορυφαία χιλιομετρική απόδοση: το Bridgestone Turanza All Season 6 παρουσιάζει 20% βελτίωση σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το Bridgestone Weather Control A005 EVO.

Το Bridgestone Turanza All Season 6 έχει σχεδιαστεί βάσει του ENLITEN, ενός συνδυασμού τεχνολογιών αιχμής που παρέχει μέγιστη ασφάλεια, εξαιρετική απόδοση ελαστικών και βελτιωμένα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ελαστικά Bridgestone είναι έτοιμα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το Bridgestone Turanza All Season 6 διαθέτει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό πέλματος και νέα σύνθεση γόμας για βελτιωμένη επαφή με την άσφαλτο, απομάκρυνση του νερού και παγίδευση του χιονιού, καθώς και ενισχυμένη ισορροπημένη απόδοση.

Ο Emilio Tiberio, Chief Technical Officer και Chief Operating Officer της Bridgestone EMIA δήλωσε: «Ακούσαμε χιλιάδες οδηγούς σε όλη την Ευρώπη κατά την ανάπτυξη του Bridgestone Turanza All Season 6. Αποκτώντας μια πραγματικά ολοκληρωμένη κατανόηση των καθημερινών προκλήσεων οδήγησης που αντιμετωπίζουν, είμαστε σε θέση να επεκτείνουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Με βάση τη Δέσμευση της εταιρίας Bridgestone E8 Commitment, το Turanza All Season 6 αποτελεί παράδειγμα της συνεχούς μας προσπάθειας για καινοτόμα προϊόντα. Ως ένα από τα πέντε νέα ελαστικά που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2023 για την αγορά αντικατάστασης, το λανσάρισμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς απαντά στην αυξανόμενη ζήτηση και απορρόφηση ελαστικών όλων των εποχών στην Ευρώπη, που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια».

Το Bridgestone Turanza All Season 6, που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, είναι σχεδιασμένο για επιβατικά αυτοκίνητα και SUV δρόμου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ηλεκτρικών όσο και των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο. Το premium ελαστικό είναι διαθέσιμο σε 85 διαστάσεις από 16 έως 21 ίντσες, καλύπτοντας το 96% της ζήτησης μεγάλων ζαντών στον τομέα ελαστικών τουρισμού για όλες τις εποχές.