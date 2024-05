Pirelli – Ελαστικά με αισθητήρες για το Audi RS4 Avant Edition 25

Εκτός από τα P Zero Corsa που διατίθενται ως αρχικός εξοπλισμός, οι πελάτες θα λάβουν ένα κιτ που αποτελείται από ελαστικά P Zero Trofeo RS, συνδεδεμένα με το σύστημα Pirelli Track Adrenaline.

Η Pirelli είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης ελαστικών της Audi Sport για το Audi RS 4 Avant edition 25 years. Η επετειακή έκδοση του εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου estate διαθέτει δύο επιλογές ελαστικών: Pirelli P Zero Corsa ως αρχικό εξοπλισμό, καθώς και ένα ειδικό κιτ για πίστα που αποτελείται από ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS εξοπλισμένα με τεχνολογία Cyber και συνδυασμένα με το σύστημα Track Adrenaline της Pirelli, όλα σε μέγεθος 275/30R20. Το P Zero Corsa είναι ένα υψηλής απόδοσης ελαστικό κατάλληλο για σπορ οδήγηση, το οποίο αντλεί τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Pirelli για αγώνες. Παρέχει επίσης τον ιδανικό εξοπλισμό για την οδήγηση του Audi RS 4 Avant edition 25 years στον δρόμο, χάρη στα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, άνεσης και ασφάλειας σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Σταθερότητα, αντοχή, πρόσφυση και συνέπεια στην πίστα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου PZeroTrofeoRS, του ημι-σλικ ελαστικού τον δρόμοπου έχει σχεδιάσει η Pirelli για μέγιστη απόδοση. Τα ειδικά κατασκευασμένα ελαστικά P Zero Trofeo RS για το Audi RS 4 Avant edition 25 years είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες Pirelli Cyber που ανιχνεύουν την κατάσταση των ελαστικών και τις συνθήκες οδήγησης, μεταδίδοντάς τα στον οδηγό μέσω μιας εφαρμογής που μπορεί να κατεβαστεί σε οποιοδήποτε smartphone. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία μαζί με ένα μονάδα GPS υψηλής ακρίβειας αποτελούν το σύστημα Track Adrenaline, λειτουργούν ως εικονικός μηχανικός κατά τη διάρκεια των συνεδριών στην πίστα.

Με τον ψηφιακό μανομετρικό αισθητήρα, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή ρύθμιση πριν ξεκινήσουν. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι πληροφορίες που καταγράφονται από τους αισθητήρες καθώς και η τηλεμετρία που ανιχνεύεται από τη μονάδα ελέγχου και τα δεδομένα από τη μονάδα GPS χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των χρόνων γύρου και της ιδανικής αγωνιστικής γραμμής. Μετά τη συνεδρία, οι οδηγοί μπορούν να αναλύσουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα μέσω της εφαρμογής και να βελτιώσουν την τεχνική τους.

Αν συνοδεύονται από επιβάτη, οι οδηγοί μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία live view, η οποία –όπως η ομαδική ραδιοεπικοινωνία στη F1– δίνει άμεσες και σύντομες οδηγίες για να βοηθήσει τον οδηγό: προτείνοντας, για παράδειγμα, να ζεσταθούν τα ελαστικά ή να μπουν στα pits.

Αυτά τα νέα ελαστικά και το κιτ Track Adrenaline για το Audi RS 4 Avant edition 25 years σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ της Pirelli και της Audi για τη σειρά RS. Μεταξύ των πολλών μοντέλων που έχουν επωφεληθεί από αυτή την κοινή ανάπτυξη είναι το πρώτο Audi RS 4 που κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια, το οποίο αρχικά ήταν εξοπλισμένο με ελαστικά από την οικογένεια P Zero. Χωρίς να παραλείψουμε το RS 4 competition, για το οποίο η Pirelli είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής αρχικού εξοπλισμού ή τα RS Q8 και RS 3, τα οποία έθεσαν ρεκόρ στην πίστα του Nürburgring το 2019 και το 2021 αντίστοιχα. Σήμερα, η σειρά Pirelli για Audi RS περιλαμβάνει 36 ομολογημένα ελαστικά, συμπεριλαμβανομένων ελαστικών για καλοκαίρι, χειμώνα και ειδικά για πίστα.