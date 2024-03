Η Tesla θέλει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους με ρομπότ;

Η Tesla επενδύει στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, με το Optimus, όπως ονομάζει το project της να βρίσκεται στη δεύτερη φάση εξέλιξης. Ακόμα είναι σε φάση εξέλιξης και δοκιμών, με τη βελτίωσή του όμως να είναι πλέον ραγδαία. Απώτερος στόχος είναι η χρήση τους στη διαδικασία παραγωγής αυτοκινήτων, ως εργατικό δυναμικό του Gigafactory.

Το Optimus ή Tesla Bot έχει εργαστεί στο εργοστάσιο μέσω κάποιων πιλοτικών προγραμμάτων, αλλά σε απλές εργασίες. Ωστόσο, τώρα φαίνεται ότι είναι λίγο πριν την ανάληψη μεγαλύτερων… ευθυνών.

Getting my daily steps in pic.twitter.com/cEE4RBNdfo

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) February 24, 2024