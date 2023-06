Νέο Range Rover Sport SV: Ναυαρχίδα επιδόσεων και πολυτέλειας

Το νέο Range Rover Sport SV είναι το ισχυρότερο και πιο δυναμικό που κατασκευάστηκε ποτέ, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις και δυναμισμό με τις ικανότητες, τη φινέτσα και τη λιτή σχεδίαση των μοντέλων Range Rover.

Μεταξύ των τεχνολογιών που βελτιώνουν τις επιδόσεις ξεχωρίζει το πιο προηγμένο σύστημα ανάρτησης στην κατηγορία και ένα αισθητηριακό σύστημα ήχου με οφέλη άμεσα συνδεδεμένα με την ευεξία των επιβατών. Ο πρωταθλητής επιδόσεων και εκφραστής της σύγχρονης πολυτέλειας παίρνει τη θέση του στην κορυφή της ανανεωμένης οικογένειας Range Rover Sport, προάγοντας τη σπορ συμπεριφορά, τη δυναμική ικανότητα και την επιβλητική σχεδίαση στο επόμενο επίπεδο.

Αλληλένδετα συνδεδεμένη με τις υψηλές επιδόσεις του νέου Range Rover Sport SV είναι η αποκλειστική του σχεδίαση που προσφέρει βελτιωμένη ροή αέρα γύρω από το αμάξωμα και μία πιο επιβλητική και γειωμένη αισθητική, με μειωμένο βάρος και επιλογές υλικών υψηλής τεχνολογίας που ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες του.

Το νέο Range Rover Sport SV τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν νέο βενζινοκινητήρα V8 Twin-TurboMHEV 4,4 λίτρων που αποδίδει 635 PS και 750 Nm2 – 60 PS και 50 Nm παραπάνω από τον Supercharged V8 κινητήρα των 5,0 λίτρων της προηγούμενης γενιάς Range Rover Sport SVR – και μπορεί να επιταχύνει από τα 0-100 km/h σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα και να αναπτύξει τελική ταχύτητα 290 km/h. Οι εκπομπές CO2 είναι επίσης κατά 15% χαμηλότερες σε σχέση με τον V8 των 575 PS του προηγούμενου μοντέλου.

Αυτές οι εξαιρετικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού χαρακτηριστικών που εξοικονομούν βάρος έως και 76 kg, μεταξύ των οποίων η πρώτη στον κόσμο επιλογή ζάντας 23 ιντσών από ανθρακονήματα σε αυτοκίνητο παραγωγής, τα Carbon Ceramic φρένα (για πρώτη φορά σε Range Rover) και οι στάνταρ αεροδυναμικές βελτιώσεις, όπως το καπό από ανθρακονήματα.

Εκφράζοντας τη φιλοσοφία σύγχρονης πολυτέλειας του Range Rover, το νέο Range Rover Sport SV προορίζεται αρχικά για επιλεγμένους πελάτες σε όλο τον κόσμο, σε έκδοση SV Edition One που διατίθεται μόνο με πρόσκληση και είναι η επιτομή των καλύτερων συνδυασμών χαρακτηριστικών, χρωμάτων και φινιρισμάτων. Κάθε Range Rover Sport SV Edition One περιλαμβάνει αποκλειστικά λογότυπα στο εμπρός splitter, την κεντρική κονσόλα, τα διακοσμητικά των μαρσπιέ και τον φωτισμό δαπέδου εκτός του αυτοκινήτου. Κάθε Range Rover Sport SV Edition One αντιστοιχείται ήδη σε σε έναν πελάτη της Range Rover.

Το σύστημα ανάρτησης 6DDynamics του νέου Range Rover Sport SV είναι το πιο εξελιγμένο στην κατηγορία του, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα συνδυασμό υδραυλικά διασυνδεδεμένων αμορτισέρ, ρυθμιζόμενων σε ύψος ελατηρίων αέρα και συστήματος ελέγχου κλίσεων. Αυτό το επαναστατικό ημι-ενεργό σύστημα, το οποίο καταργεί την ανάγκη για συμβατικές αντιστρεπτικές δοκούς, εξαλείφει σημαντικά τις κλίσεις τόσο κατά τον διαμήκη όσο και κατά τον εγκάρσιο άξονα διατηρώντας σταθερό το αμάξωμα ως προς το οριζόντιο επίπεδο κατά την έντονη επιτάχυνση και το στρίψιμο, ενώ παράλληλα μειώνει το βάρος, αυξάνει την πρόσφυση και προάγει τα επίπεδα άνεσης και φινέτσας.

Χαμηλωμένη από 10mm έως 25mm σε σχέση με άλλα μοντέλα Range Rover Sport, ανάλογα με το επιλεγμένοdrivemode, η ανάρτηση 6DDynamics του νέου Range Rover Sport SV συνεργάζεται άψογα με τη σουίτα προηγμένων συστημάτων πλαισίου και ανάρτησης. Μοναδικές ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στο SV εφαρμόζονται στο IntelligentAll-WheelDrive, το σύστημα τετραδιεύθυνσης (All-WheelSteering), το Torque Vectoring by Braking, το Configurable Dynamics και το Ενεργό Πίσω Μπλοκέ Διαφορικό (Active Locking Rear Differential) προσφέροντας μία πιο εστιασμένη, σπορ οδηγική εμπειρία – ειδικά στο ολοκαίνουργιο, επιλέξιμο από τον οδηγό SV Mode.

Το νέο Range Rover Sport SV διαθέτει επίσης ειδικά εξελιγμένα εξαρτήματα πλαισίου, όπως ένα νέο πίσω υποπλαίσιο και νέους συνδέσμους ανάρτησης με αναθεωρημένη γεωμετρία και συμβατότητα. Ένα νέο τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση έχει τον ταχύτερο λόγο υποπολλαπλασιασμού από οποιοδήποτε RangeRover μέχρι σήμερα, για βελτιωμένη ευελιξία και αίσθηση. Για πρώτη φορά σε Range Rover, τοποθετούνται πίσω ελαστικά με πλάτος πέλματος 305 χιλιοστά, τα οποία είναι 20 χιλιοστά φαρδύτερα από τα μπροστινά ελαστικά με πλάτος πέλματος 285 χιλιοστών. Αυτή η διάταξη, με τα στάνταρ ελαστικά Michelin Pilot Sport All Season 4, επιτρέπει μια δυναμική ρύθμιση που δίνει έμφαση πίσω βελτιώνοντας έτσι το κράτημα, τη σταθερότητα και την πρόσφυση. Η αυξημένη διαμήκης ακαμψία του πίσω μέρους συμβάλλει επίσης στην άμεση απόκριση του τιμονιού.

Αξιοποιώντας τα συνδυασμένα οφέλη αυτών των τεχνολογιών, το νέο Range Rover Sport SV είναι ικανό να αναπτύσσει πλευρική επιτάχυνση πάνω από 1,1G με ελαστικά all-season. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 22% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Range Rover Sport SVR με θερινά ελαστικά και είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη των σπορ, αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Εκτός από την είσοδο του νέου Range Rover Sport SV, η γκάμα επωφελείται από μια σειρά αναβαθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου plug-in ηλεκτρικού υβριδικού συστήματος με διευρυμένη ηλεκτρική αυτονομία και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ενημέρωσης και ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς. Οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα αυξάνονται με ένα ανανεωμένο plug-in ηλεκτρικό υβριδικό σύστημα κίνησης: το νέο P550e–αντικαταστάτης τουP510e – προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 121km για ταχύτερες και πιο χαλαρές μετακινήσεις, καθώς και εκπομπές CO2 από 15g/km.

Το νέο ηλεκτρικό υβριδικό P550e με τη νέα ρύθμιση του κιβωτίου εντάσσεται στην εκτενή γκάμα κινητήριων μονάδων του Range Rover Sport. Σε συνδυασμό με τον εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα Ingenium 3,0 λίτρων, το ηλεκτρικό υβριδικό μοντέλο παράγει ισχύ 550PS και ροπή 800Nm. Ο βελτιωμένος ηλεκτροκινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων καθιστούν το ηλεκτρικό υβριδικό μοντέλο πιο άμεσο σε απόκριση από ποτέ, μειώνοντας το χρόνο επιτάχυνσης 0 – 100km/h στα 5,0 δευτερόλεπτα με αμιγώς ηλεκτρική ισχύ. Αξιοποιώντας και τις δύο πηγές ενέργειας, το P550e μπορεί να επιταχύνει από τα 0-100km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα, έναντιτων 5,4 δευτ. του προκατόχου του.

Επιπλέον, το σύστημα κίνησης P530 V8 χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την τεχνολογία MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Το σύστημα MHEV προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα με τη συλλογή ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα και βελτιωμένη απόκριση καθώς η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται εκ νέου κατά την επιτάχυνση. Σε συνδυασμό με άλλα οφέλη του συστήματος, όπως η ομαλότερη λειτουργίατου start/stop, τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν βελτίωση των εκπομπών CO2.