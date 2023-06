Tesla: Η έλευση του Cybertruck ανοίγει θέσεις εργασίας

Πρόσφατα, σε συγκέντρωση της Tesla, ο Elon Musk έκανε λόγο για το Cybertruck, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, λίγο πριν την παραγωγή. Αν πραγματικά προχωρήσει αυτό, αναμένεται να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, που θα σχετίζονται με το Cybertruck.

Στην πράξη θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα που θα «τρέξει» την παραγωγή του πολυαναμενόμενου ηλεκτρικού pick up. Στόχος είναι να ξεκινήσει η παραγωγή του μέσα στο 2023 και πιθανότατα πριν από το 2024.

Αναμφίβολα η Tesla είναι μια εταιρεία με μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη, με τη ζήτηση στις θέσεις εργασίας να ανανεώνονται συνεχώς. Στην προκειμένη περίπτωση και όσον αφορά το επερχόμενο Cybertruck, φαίνεται να ανοίγουν σχεδόν 80 νέες θέσεις που να είναι σχετικές με την παραγωγή.

NEWS: @Tesla now has 77 Cybertruck related job openings listed on its site, up from 20 in early April. All are located in Austin, Texas and almost all are in the manufacturing category.

Production is getting closer. pic.twitter.com/9y5jQE3Mue

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 30, 2023