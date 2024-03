Το νέο Tesla Model 3 Performance θα είναι πολύ πιο δυνατό – Δείτε πόσο

Το Tesla Model 3 είναι το μοντέλο που αποτελεί την αιχμή του δόρατος για της αμερικανική εταιρεία. Πρόσφατα ανανεώθηκε και τώρα αναμένεται να πάρει σειρά η πιο ισχυρή έκδοση Performance, η οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

Αυτή σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει είναι σημαντικά ισχυρότερη από την προηγούμενη, καθώς, το νέο Tesla Model 3 Performance έχει ένα νέο ηλεκτρικό κινητήρα πίσω 303 kW (412 ίπποι), ενώ ο εμπρός παραμένει ίδιος, στα 158 kW (215 ίπποι), με τη συνολική απόδοση να εκτοξεύεται σε αυτή τη γενιά στα 461 kW (627 ίπποι).

Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς δεν είναι γνωστή η διαχείριση του συστήματος κίνησης, με τις ρυθμίσεις να επηρεάζουν τις συνολικές τιμές οι οποίες αποδίδονται, ενώ η συνολική ισχύς δεν είναι απλώς το άθροισμα των δύο τιμών απόδοσης. Σύμφωνα με το έγγραφο που διέρρευσε, φαίνεται ότι ο νέος πίσω κινητήρας θα είναι πιο ικανός σε απόδοση ψηλά, σε σχέση με αυτόν που αντικαθιστά.

Η διαρροή προέρχεται από τη Νότια Κορέα, εκεί όπου ένας χρήστης του «X» (γνωστού παλαιότερα ως Twitter) ανέβασε ένα έγγραφο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες (όχι απόλυτα επιβεβαιωμένων) προέρχονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Ενδεικτικά πάντως, οι τιμές αυτές σίγουρα εντυπωσιάζουν, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για την επίσημη επιβεβαίωση των στοιχείων από την Tesla.

