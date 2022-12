Το ημερολόγιο της Pagani για το 2023 κρύβει κάτι ξεχωριστό

Η Pagani με τη δημιουργία ενός ξεχωριστού ημερολογίου για το 2023, το οποίο κρύβει σπάνια έργα τέχνης γιορτάζει τα 25 χρόνια της στον χώρο της αυτοκίνησης.

Το 2023 θα είναι η χρονιά της Pagani Utopia και η χρονιά ενός αξιοσημείωτου ορόσημου για την εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Horacio Pagani το 1998. Η διάσημη εταιρεία εξωτικών αυτοκινήτων Pagani σε λίγους μήνες θα γιορτάσει τα 25 χρόνια ύπαρξης της στον χώρο της αυτοκίνησης.

Όπως ήταν απολύτως λογικό αυτό το ορόσημο θα έπρεπε να εορταστεί με κάποιον ξεχωριστό τρόπο. Για αυτόν τον λόγο η ιταλική εταιρεία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ημερολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για την Pagani Utopia, αποκλειστικές φωτογραφίες από την σχεδίαση του εξωτικού αυτοκινήτου αλλά και σπάνια σχέδια του Leonardo da Vinci.

Στο ημερολόγιο της Pagani για το 2023, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν έξι εικόνες της νέας Pagani Utopia, που απαθανατίζονται στο εντυπωσιακό σκηνικό της Sala del Cenacolo μέσα στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μιλάνου, όπου παρουσιάστηκε το νέο hypercar τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η παρουσίαση της Pagani Utopia αποτέλεσε ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης για την έκθεση με την ονομασία: The shape of air: From Leonardo to Pagani Utopia, στην οποία οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ιχνηλατήσουν τη δημιουργία της Utopia, από τις πηγές έμπνευσης των πρώτων σκίτσων, μέχρι τη χρωματική παλέτα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι πιστοί ακόλουθοι της ιταλικής φίρμας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό ημερολόγιο το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα ένα έργο τέχνης. Οι έξι ακυκλοφόρητες εικόνες που περιλαμβάνονται απαθανατίζουν πολύτιμες λεπτομέρειες της Pagani Utopia. Οι εικόνες αντανακλούν το καλλιτεχνικό πλαίσιο του δωματίου, αντικατοπτρίζοντας την “τέχνη στην τέχνη”, σε μια συνεχή ανταλλαγή μεταξύ των γραμμών και των σχημάτων του αυτοκινήτου με τις τοιχογραφίες του δωματίου και τις γραμμές των σχεδίων του Leonardo Da Vinci.

Ωστόσο ακόμη ένα ξεχωριστό στοιχείο που κάνει το ημερολόγιο μοναδικό είναι πως θα υπάρχουν έξι σπάνια έργα του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Leonardo Da Vinci, τα οποία είναι δανεισμένα από την Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Τα συγκεκριμένα έργα θα είναι τυπωμένα σε περγαμηνή και θα τοποθετούνται διαφανώς στις φωτογραφίες για να αναπαραστήσουν την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα της Sala del Cenacolo όπου τα σχέδια πλαισίωναν το αυτοκίνητο.

Το ημερολόγιο θα διατίθεται αποκλειστικά στον ηλεκτρονικό ιστότοπο: www.paganistore.com και στο Atelier στο San Cesario sul Panaro.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PAGANI