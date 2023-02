Pagani on ice, στην κυριολεξία

Η παρουσία της ιταλικής εταιρείας στην εκδήλωση «THE ICE» στην παγωμένη λίμνη του St. Moritz, είναι η πρώτη από μία σειρά εκδηλώσεων για τα 25 χρόνια της Pagani.

To THE ICE (International Concours of Elegance) είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται στο κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο του St. Moritz από το 2019, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη φυσική παρουσία συλλεκτών και οδηγών σπάνιων αυτοκινήτων από όλο την κόσμο που εκθέτουν και οδηγούν τα οχήματά τους στην παγωμένη λίμνη. Το θέαμα είναι, αν μη τι άλλο, μοναδικό, με την περιοχή να αποτελεί πλέον σημείο περαιτέρω υποστηρικτικών εκδηλώσεων.

Η φετινή εκδοχή του THE ICE, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 24-25 Φεβρουαρίου, θα αποτελέσει για τους λάτρεις των Pagani την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τα 25 χρόνια της Pagani Automobili.

Pagani Officina

H εκδήλωση στο St. Moritz είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ιταλική εταιρεία προκειμένου να αποκαλύψει το πρόγραμμα Pagani Officina σε επιλεγμένο κοινό, το οποίο εξασφαλίζει υψηλότατο επίπεδο βελτιώσεων, συντήρησης ή πιθανής ανακατασκευής ώστε να διασφαλιστεί η αξία και η καλύτερη δυνατή κατάσταση των αυτοκινήτων της φίρμας σε βάθος χρόνου. Τα τρία επιμέρους προγράμματα Puro, Rinascimento και Unico είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε κατόχου.

Το Puro είναι το Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας και ένα πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή κατάσταση του οχήματος. Με την πραγματοποίηση περισσότερων από 400 ελέγχων, εγγυάται την αναλυτική καταγραφή της κατάστασης και αυθεντικότητας του οχήματος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κάτοχος παραλαμβάνει το «Puro Book», ένα δερματόδετο αναλυτικό ημερολόγιο καταγραφής του ιστορικού του οχήματος υπογεγραμμένο από τον Horacio Pagani το οποίο θα συνοδεύει το όχημα ανεβάζοντας την αξία του.

Το Rinascimento είναι το πρόγραμμα ανακατασκευής που έχει σχεδιαστεί ώστε οι Pagani να διατηρηθούν όσο πιο κοντά στην αρχική τους κατάσταση. Ειδικοί τεχνίτες στα ατελιέ χρησιμοποιώντας τα αρχικά σχέδια και υλικά πιστά στην φιλοσοφία των μοντέλων αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και να επαναφέρουν τα μηχανικά μέρη, το εσωτερικό και το αμάξωμα σε άψογη κατάσταση. Παράδειγμα εφαρμογής των προγραμμάτων Puro και Rinascimento είναι η Zonda C12 που παρουσιάστηκε το 1999 ως η πρώτη δημιουργία του Horacio Pagani στο Σαλόνι της Γενεύης.

Η αισθητική, η τεχνολογία των συνθετικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το σασί και το αμάξωμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνολογίας προερχόμενης από την Formula 1 και τον εμβληματικό V12 της Mercedes έδωσαν υπόσταση στον όρο hypercar με υψηλά επίπεδα δυναμικής και μηχανικής λειτουργικότητας, όπου κάθε εξάρτημα είναι αποτέλεσμα αισθητικής και λειτουργικής μελέτης. Η υλοποίηση της καμπίνας των επιβατών με την χρήση συνθετικών υλικών κατέστησε την Zonda ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα του κόσμου.

Το Unico είναι το πρόγραμμα βελτίωσης που φέρνει μία Pagani στα όρια της μοναδικότητας του γούστου του κατόχου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκμεταλλευτούν την συνεχή εξέλιξη και να αποκτήσουν πρόσβαση στο κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας όπου οι τεχνικοί της εταιρείας μπορούν να προτείνουν αποκλειστικές, προσωποποιημένες βελτιώσεις.

Τέλος, ιδιαίτερη αισθητή στο St. Moritz στα πλαίσια του φετινού ΤΗΕ ICE θα είναι η παρουσία της Huayra Codalunga που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των παρισταμένων.

Διαβάστε περισσότερα για την ξεχωριστή Huayra Codalunga