MotoGP – Mugello: Pole position και νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Απόλυτη κυριαρχία για τον Francesco Bagnaia και τις μοτοσικλέτες της Ducati στις μάχες της pole position και του αγώνα sprint στο Mugello της Ιταλίας.

Ύστερα από ένα διάλλειμα τεσσάρων εβδομάδων το MotoGP επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και την κανονική ροή, με τον έκτο κατά σειρά γύρο του φετινού θεσμού να πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο σε μία από τις καλύτερες πίστες του κόσμου τόσο σε δύο όσο και σε τέσσερις τροχούς: το Mugello.

Με τον καιρό να κάνει τελικά το χατίρι όλων χθες στο Practice 1 και 2, οι δύο πρωτοπόροι στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών και συμμαθητές στην Ακαδημία VR46 του Valentino Rossi κυριάρχησαν σε χρόνους, με τον περσινό τροπαιούχο Francesco Bagnaia να σημειώνει την καλύτερη επίδοση, εμπρός από τον Marco Bezzecchi.

Σήμερα, νωρίς το πρωί στο Free Practice, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team επιβεβαίωσε την ταχύτητά του, όπως και oι Luca Marini, με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Mooney VR46 Racing Team, και Fabio Quartararo, με την εργοστασιακή Yamaha M1. Ωστόσο, ο Γάλλος πρωταθλητής του 2021 δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Q2.

Στις Κατατακτήριες 1 που ακολούθησαν αμέσως μετά, το πολυπόθητο εισιτήριο πήραν εμφατικά ο Alex Marquez και ο πάντοτε μαχητικός και ταχύς φέτος Jack Miller με τη μια από τις δύο μοτοσικλέτες της Red Bull KTM Racing Factory.

Στο Q2, που παραδοσιακά πλέον ορίζει τη σειρά εκκίνησης για το sprint αλλά και για τον αυριανό αγώνα, ο Francesco Bagnaia ήταν και πάλι ο απόλυτος κυρίαρχος και με νέο ρεκόρ γύρου στην πίστα του Mugello πήρε εμφατικά την pole position εμπρός από τον Marc Marquez, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε έξυπνα τον slip stream της GP23 του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσε ο Alex Marquez, ο οποίος άφησε πίσω του τους Jack Miller, Jorge Martin και Marco Bezzecchi.

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα εκκίνησης στο έκτο sprint της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να στρίβει πρώτος στην πρώτη δεξιά στροφή της ιταλικής πίστας, εμπρός από τον Marc Marquez και τον Jorge Martin. Εν τω μεταξύ, εκτός μάχης τέθηκε ύστερα από πτώση ο Alex Marquez, στην πρώτη κιόλας στροφή, ύστερα από επαφή με τον Brad Binder.

Ο Jorge Martin έκανε την επίθεσή του στον εννέα φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, στο τέλος της μεγάλης ευθείας, στο τέλος του πρώτου γύρου. Τότε, ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες ψιχάλες της βροχής!

Την όλη κατάσταση με τα… περίεργα επίπεδα πρόσφυσης, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά ο Jorge Martin, που πήρε τα ηνία του αγώνα, αλλά και οι δύο αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team που πλασαρίστηκαν έξυπνα πίσω από τον Francesco Bagnaia, που όμως αμέσως μετά ανέκτησε την εμπιστοσύνη του και την κορυφή της προσωρινής κατάταξης.

Με έξι γύρους να απομένουν και τη βροχή να μένει τελικά μακριά από την ιταλική πίστα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη μάχη του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλητή με τον Marco Bezzecchi που γρήγορα και με εντυπωσιακό ρυθμό άφησε πίσω του τον Jorge Martin και τον Johann Zarco με τις δύο GP23 της Prima Pramac Racing.

Τελικά, ο Francesco Bagnaia άντεξε στην πίεση και πήρε πειστικά μια ακόμα νίκη σε αγώνα sprint, εμπρός από τις τέσσερις Ducati των Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Johann Zarco και Luca Marini.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jack Miller, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Enea Bastianini και Fabio Quartararo.

Έτσι, ο Francesco Bagnaia αύξησε τη διαφορά του στο Πρωτάθλημα Αναβατών από τον Marco Bezzecchi στους 4 βαθμούς έχοντας συγκεντρώσει πλέον 106 έναντι 102.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης σβήνουν αύριο στο Mugello στις 15:00 ώρα Ελλάδας.