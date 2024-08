MotoGP: Ο Fermin Aldeguer στην Gresini Racing από το 2025

H Gresini Racing αποκάλυψε πριν λίγες ώρες ότι ο Fermin Aldeguer θα ενταχθεί στην ομάδα το 2025, έχοντας δίπλα του στα γκαράζ της ιταλικής ομάδας τον Alex Marquez.

Η ανακοίνωση της έλευσης του ταλαντούχου Ισπανού αναβάτη της Moto2 στο MotoGP δεν ήταν παρά μια τυπική διαδικασία, καθώς η μοναδική «ανοιχτή» θέση στις τάξεις της Ducati για την επόμενη χρονιά ήταν αυτή στην Gresini Racing.

Η «άνοδος» του Fermin Aldeguer στο MotoGP επιβεβαιώθηκε στις αρχές της χρονιάς και ήταν απλώς θέμα χρόνου η Ducati να βρει την κατάλληλη ομάδα προκειμένου ο Ισπανός αναβάτης να μεταβεί στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού.

Αρχικά, η μάρκα του Borgo Panigale ήθελε να «τοποθετήσει» τον Fermin Aldeguer στην Pramac. Ωστόσο, η… φυγή της ομάδας του Paolo Campinoti και η σύναψη ενός πολυετούς συμβολαίου με την Yamaha ανάγκασε την Ducati να… ψάξει μια άλλη θέση για τον Ισπανό.

Με την απόφαση της Ducati να φέρει στην εργοστασιακή ομάδα τον Marc Marquez και την Pertamina Enduro VR46 Racing Team να ανανεώνει την εμπιστοσύνη της στον Fabio di Giannantonio στρατολογώντας συγχρόνως τον Franco Morbidelli, η μοναδική θέση για τον Fermin Aldeguer ήταν εκείνη στην Gresini Racing.

Η είδηση ​​της υπογραφής του Ισπανού κοινοποιήθηκε στα social media ενόψει του Grand Prix της Αραγονίας.

Welcome to the family @Aldeguer54! #GresiniRecords coming soon… pic.twitter.com/7EHk1i1Lb7

— Gresini Racing (@GresiniRacing) August 28, 2024