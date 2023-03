MotoGP – Portimao: Νίκη και στο GP για τον Francesco Bagnaia

Εντυπωσιακότερος όλων στην εκκίνηση του πρώτου GP του MotoGP για το 2023 ήταν ο Miguel Oliveira, o οποίος έστριψε πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Francesco Bagnaia. Ο Marc Marque στριμώχτηκε στην εκκίνηση, πέφτοντας στην τέταρτη θέση, όχι όμως μακριά από τους τρείς πρώτους.

Στο τέλος του πρώτου κιόλας γύρου, ο Francesco Bagnaia εξαπέλυσε την επίθεσή του, περνώντας τόσο τον Ισπανό όσο και τον Πορτογάλο, ο οποίος στάθηκε άτυχος αμέσως μετά όταν ο Marc Marquez έκανε λάθος χτυπώντας την RS-GP της CryptoDATA RNF. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη και των δύο. Από το συμβάν του εμβολισμού του Miguel Oliveira επηρεάστηκε και ο Jorge Martin, ο οποίος έπεσε στην όγδοη θέση.

