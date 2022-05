Στο Safari η επόμενη εμφάνιση του Ogier

Σε όλη τη διάρκεια του Ράλλυ Πορτογαλίας, όπου νικητές αναδείχθηκαν οι Kalle Rovanpera και Jonne Halttunen με Toyota GR Yaris Rally1 , αλλά και πριν από τον αγώνα, κυκλοφορούσαν οι φήμες πως η επόμενη συμμετοχή του Sebastien Ogier θα γίνει στο Ράλλυ Σαφάρι (23-26 Ιουνίου).

Αυτό επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα η Toyota Gazoo Racing, οπότε ο Γάλλος θα προσπαθήσει να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο θρυλικό Ράλλυ Safari.

Δείτε την ανακοίνωση της Toyota Gazoo Racing

We’ll have @SebOgier with us again at @wrcsafarirally as he returns to Kenya to defend his crown! 🇰🇪👑#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya pic.twitter.com/13F8PzQlHE

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 23, 2022