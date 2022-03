Έρχεται η νέα Lotus Eletre

Πραγματοποιώντας μια από τις σημαντικότερες στροφές στην ιστορία της, η Lotus ετοιμάζεται για τα επίσημα αποκαλυπτήρια της Eletre, του πρώτου SUV στην ιστορία της. Το οποίο, μάλιστα, θα είναι πλήρως ηλεκτρικό.

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας Lotus Eletre, όπως επισήμως θα ονομάζεται, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αύριο μέσω του καναλιού της βρετανικής εταιρείας στο YouTube.

Lotus Eletre. Coming to life on 29.3.22. Watch live from London on Facebook, YouTube and https://t.co/aQeSrzsRPd at 19:30 BST. #LotusEletre #LotusCars #ForTheDrivers #AeroKings pic.twitter.com/whlEwVDtme

— Lotus Cars (@lotuscars) March 27, 2022