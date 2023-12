Και το όνομα αυτού, Alfa Romeo Milano

Τον Απρίλιο του 2024, η Alfa Romeo θα αποκαλύψει στο Μιλάνο της Ιταλίας το πρώτο Sport Urban Vehicle στην ιστορία της, το οποίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Θα ονομαστεί, λοιπόν, Milano, και όχι Brennero όπως πολλοί υπέθεταν, αποτελώντας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία σήμερα «έναν πραγματικό φόρο τιμής στην πόλη στην οποία ξεκίνησαν όλα στις 24 Ιουνίου 1910».

Με τη νέα Alfa Romeo Milano, η μάρκα επανέρχεται στην κατηγορία Β, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, όχι όμως με ένα… χαμηλό χάτσμπακ στα χνάρια της MiTo, αλλά με ένα νέο όχημα που ενσωματώνει πλήρως το DNA της μάρκας. Αυτό τουλάχιστον επικαλούνται οι δημιουργοί του…

«Αυτό το 100% ηλεκτρικό Sport Urban Vehicle αντιπροσωπεύει μια νέα πύλη στον κόσμο της Alfa Romeo για όλους, τους Alfisti και όχι μόνο, που περίμεναν την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία στις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις της.

Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των σημερινών της ανακοινώσεων, η Alfa Romeo επιβεβαίωσε και επίσημα την έλευση του πρώτου μοντέλου της που θα προσφέρεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο αντικαταστάτης της Giulia και θα κάνει την εμφάνισή του το 2025.

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η μιλανέζικη εταιρεία μέλος της Stellantis σκοπεύει να διαθέτει μια αμιγώς ηλεκτρική γκάμα το 2027.

