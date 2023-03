Πόσα Tesla κυκλοφορούν στους δρόμους;

Σύμφωνα με την Tesla, από το 2008, όταν και ξεκίνησε η παραγωγή του Roadster, χρειάστηκαν 12 ακριβώς χρόνια προκειμένου να κατασκευαστούν 1.000.000 ηλεκτρικά οχήματα με τα σήματά της, επίδοση που επετεύχθη την άνοιξη του 2020.

Από τότε, η Tesla άρχισε να «πολλαπλασιάζει» την παραγωγή και τις πωλήσεις της κάθε χρόνο. Και κάπως έτσι, με άρμα το Model 3, και λίγα αργότερα με την αρωγή και του Model Y, η αμερικανική εταιρεία χρειάστηκε 18 μήνες για το επόμενο εκατομμύριο και επιπλέον 11 για το 3.000.000ό Tesla, ενώ στο τέλος του 2022, η εταιρεία από το Palo Alto των ΗΠΑ «έπιασε» συσσωρευτικά τις 3,7 εκατομμύρια μονάδες.

Για την παραγωγή του τελευταίου και 4ου κατά σειρά εκατομμυρίου απαιτήθηκαν μόλις 7 μήνες, κάτι που υποδεικνύει ένα μέσο ρυθμό παραγωγής άνω των 1,7 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως.

We produced our 4 millionth vehicle at Giga Texas today ✌ pic.twitter.com/YMxb4zX5WB

— Tesla (@Tesla) March 1, 2023