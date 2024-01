Το ανθρωποειδές ρομπότ της Figure στην υπηρεσία της BMW

Η startup εταιρεία στον τομέα της ρομποτικής Figure δήλωσε ότι υπέγραψε συνεργασία με την BMW προκειμένου να εισάγει τα ανθρωποειδή ρομπότ της σε εγκαταστάσεις παραγωγής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Και αυτό δεν αποτελεί παρά μία ακόμα επιβεβαίωση μιας τάσης που θέλει όλο και περισσότερες εταιρείες να στρέφονται σε ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους για να αναλάβουν συγκεκριμένες εργασίες.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη εμπορική συμφωνία που έχει υπογράψει η Figure από την ίδρυσή της το 2022. Αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε πόσα ρομπότ θα χρησιμοποιεί η BMW, η συνεργασία θα ξεκινήσει με μικρές ποσότητες και θα επεκταθεί εάν εκπληρωθούν οι στόχοι απόδοσης, σύμφωνα με τον CEO της Figure, Brett Adcock.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ της Figure θα εισαχθούν στο εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας, τη μεγαλύτερη εξαγωγική μονάδα αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, η οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί 11.000 άτομα.

Excited to announce that Figure has signed a commercial agreement with BMW 🤝

We will deploy our general purpose robots into automotive manufacturing environments.

More below: pic.twitter.com/LPisMeZZbi

— Figure (@Figure_robot) January 18, 2024