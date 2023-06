Πού βγάζω το διεθνές δίπλωμα οδήγησης – Πόσο κοστίζει

Αν ταξιδέψεις εκτός ΕΕ και επιθυμείς να νοικιάσεις αυτοκίνητο, απαιτείται να έχεις στην κατοχή σου το διεθνές δίπλωμα οδήγησης.

Η ελληνική άδεια οδήγησης σε μορφή πλαστικής κάρτας διαθέτει πάνω τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σου επιτρέπει να οδηγήσεις χωρίς κανέναν περιορισμό εντός των χωρών της ΕΕ. Με το πλαστικό δίπλωμα, όλες οι παρακάτω κατηγορίες άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.

Σε περίπτωση που ταξιδέψεις σε άλλη ήπειρο ή ακόμη και σε κάποια κράτη της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική άδεια (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) δεν έχει ισχύ και χρειάζεται να έχεις μαζί σου τη διεθνή άδεια οδήγησης (International Drivers Permit – IDP).

Πού θα βγάλω το διεθνές δίπλωμα

Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης αποτελεί έγγραφο συμπληρωματικό/συνοδευτικό του ισχύοντος διπλώματος οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά. Αυτό σημαίνει πως, για να εκδόσεις το διεθνές δίπλωμα και να οδηγήσεις με ασφάλεια το όχημά σου ή κάποιο ενοικιαζόμενο, θα πρέπει να κατέχεις την ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης.

Το International Drivers Permit – IDP εκδίδεται από την ΕΛΠΑ αποκλειστικά μέσω των γραφείων της. Η ΕΛΠΑ είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας στη χώρα μας και για να λάβεις το διεθνές δίπλωμα, πρέπει να επισκεφθείς αυτοπροσώπως τα γραφεία της στη διεύθυνση Τατοΐου 1 & Αχαρνών, Κηφισιά.

Το κόστος έκδοσης είναι στα 50 € και το διεθνές δίπλωμα έχει ισχύ 1 έτος. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα διετούς ισχύος με επιπλέον κόστος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Η πρωτότυπη και ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης.

Το διαβατήριο ή νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα (ανάλογα με το ποιο έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί στο ταξίδι).

Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Τι ισχύει για τα ροζ διπλώματα

Για τους κατόχους παλαιού εντύπου ελληνικής άδειας οδήγησης (χάρτινο ροζ ή πράσινο) απαιτείται η έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης για οποιονδήποτε προορισμό στο εξωτερικό, λόγω της μη αναγραφής των στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες σε αυτό.

Διαβάστε επίσης: Τι δεν πρέπει να κάνει ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση του διεθνούς διπλώματος

Η ΕΛΠΑ εκδίδει αυθημερόν το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει και προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.