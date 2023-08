MotoGP – Αυστρία: Εύκολη νίκη για τον Francesco Bagnaia

Εμφατική ήταν και η σημερινή νίκη του Francesco Bagnaia, στο 10ο κατά σειρά GP της χρονιάς που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Red Bull Ring.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 10ου GP της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να διατηρεί τα ηνία, έχοντας πίσω του, όπως και χθες το μεσημέρι, τον Brad Binder.

Τρίτος ήταν και πάλι ο Jack Miller, όμως γρήγορα ο Αυστραλός της Red Bull KTM Racing Factory άρχισε να χάνει έδαφος «παραχωρώντας» τη θέση του στον Alex Marquez. Λίγο πιο πίσω βρίσκονταν οι δύο αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team, καθώς και ο Jorge Martin που εκτέλεσε όπως αναμενόταν την ποινή long-lap που του επεβλήθη χθες μετά το πέρας του αγώνα sprint.

Εν τω μεταξύ, οι δύο RS-GP της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia άρχισαν να… ανεβάζουν παλμούς σκαρφαλώνντας στις θέσεις 6 και 7, πριν ο Jorge Martin τους «χωρίσει» ακολουθώντας έναν πολύ γρήγορο ρυθμό.

Περνώντας τα μισά του αγώνα των 28 γύρων, στην κορυφή ο Francesco Bagnaia άρχισε να ανεβάζει ρυθμό αποκτώντας προβάδισμα που ξεπερνούσε έως τότε τα δύο δευτερόλεπτα.

Στους τελευταίους δέκα γύρους το ενδιαφέρον εντός πίστας εστιάστηκε στη μάχη για την τρίτη θέση του βάθρου ανάμεσα στους Alex Marquez και Marco Bezzecchi, ενώ από απόσταση αναπνοής «παρακολουθούσε» την κόντρα των δύο ο Luca Marini, ο έτερος οδηγός της Mooney VR46 Racing Team, με μια ακόμα Ducati GP22.

Με τους Francesco Bagnaia και Brad Binder να κάνουν όπως και διαφαινόταν το 1-2, στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε τελικά ο εξαιρετικός σήμερα Marco Bezzecchi.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Luca Marini, που με αποφασιστικότητα πέρασε και αυτός τον «κουρασμένο» Alex Marquez, λίγους μόλις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Jorge Martin, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro και Enea Bastianini.

Μετά την ολοκλήρωση 10 αγώνων, ο Francesco Bagnaia ανοίγει τη διαφορά από τους Jorge Martin και Marco Bezzecchi στους 62 και 68 βαθμούς αντίστοιχα.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες από σήμερα στην Καταλονία.