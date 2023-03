MotoGP – Portimao: Με φόντο τις πτώσεις και τους τραυματισμούς…

Αν μη τι άλλο, η διπλή νίκη του Francesco Bagnaia στο Portimao επισκιάστηκε από τις πολλές πτώσεις και τους επακόλθους τραυματισμούς αναβατών, τόσο την Παρασκεύη όσο και στους δύο αγώνες των 12 και 25 γύρων που έλαβαν χώρα το Σάββατο (sprint race) και την Κυριακή (Grand Prix).

Ο χορός των τραυματισμών στο Portimao της Πορτογαλίας, στον πρώτο αγώνα του MotoGP για το 2023, άνοιξε την Παρασκευή όταν ο Pol Espargaro της Gas Gas Factory Racing Tech3 είχε μια σφοδρή πτώση χάνοντας τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στο Practice 2.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο Ισπανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Φάρο έχοντας υποστεί, όπως διεγνώσθη λίγο μετά, κάταγμα στη γνάθο και τον ραχιαίο σπόνδυλο, καθώς και πνευμονική θλάση. Περιστατικό που ανέδειξε ένα γνωστό εδώ και χρόνια ζήτημα ασφαλείας στη στροφή Τ10 στην πορτογαλική πίστα.

Ο Pol Espargaro βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη όπου σύντομα θα προχωρήσει σε εγχείρηση στη γνάθο ενώ στη συνέχεια θα αναρρώσει από τους τραυματισμούς του με τη βοήθεια των ιατρών που παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση της υγείας του στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Καταλονίας. Η όλη διαδικασία ανάρρωσης αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ή και μήνες…

Το δεύτερο συμβάν έλαβε χώρα στο αγώνα sprint του Σαββάτου, όταν ο Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική τον Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team). Ωστόσο, ένας λάθος υπολογισμός στην κλίση της μοτοσικλέτας του πρώτου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του ετεροθαλή αδελφού του Valentino Rossi και την επαφή της δικής του Desmosedici με την GP23 του «Bestia». Το όλο συμβάν έθεσε εκτός μάχης και τους δύο αναβάτες, κοστίζοντας ωστόσο στον Enea Bastianini έναν σπασμένο δεξί ώμο.

Ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team βρίσκεται ήδη στην Ιταλία όπου θα χειρουργηθεί τις προσεχείς ημέρες. Ο Bastianini θα απουσιάζει σίγουρα το GP Αργεντινής την επόμενη βδομάδα και, όπως όλα δείχνουν, από το GP ΗΠΑ στο Austin του Τέξας που πραγματοποιείται το τριήμερο 14-16 Απρίλιου.

Το τρίτο περιστατικό έγινε στον τρίτο μόλις γύρο του GP της Κυριακής, όταν ο Marc Marquez έκανε λάθος στο φρενάρισμα στην στροφή T3 χτυπώντας τον Jorge Martin και εμβολίζοντας εν συνεχεία τον Miguel Oliveira. O Ισπανός της Prima Pramac συνέχισε τον αγώνα του, ωστόσο μετά το πέρας του διεγνώσθη με ένα σπασμένο δάχτυλο στο πόδι και αρκετές μελανιές. Από τη μεριά του, ο Πορτογάλος αναβάτης της CryptoDATA RNF υπέστη θλάση στο πόδι, η οποία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμμετοχή του στο επερχόμενο GP στο Termas de Rio Hondo.

Στο εν λόγω συμβάν, ο Marc Marquez τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και στο γόνατο.

Μετά το πέρας του σημερινού αγώνα, o οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής παραδέχτηκε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη από τους δύο αναβάτες και τους θεατές του GP, ενώ τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες με ποινή δύο γύρων long-lap, την οποία αναμένεται να εκτίσει στο GP της Αργεντινής.

