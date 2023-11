Πόσο μεγάλα είναι τα κέρδη για τις εταιρείες leasing;

Οι μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) της Ευρώπης αύξησαν σημαντικά τα κέρδη τους, σε χρονικό διάστημα μόλις πέντε χρόνων.

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αύξησαν τα κέρδη τους κατά 59% μεταξύ 2018 και 2022, παρόλο που οι στόλοι τους αυξήθηκαν μόνο κατά 5%, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ερευνητικού ινστιτούτου Profundo. Σε αυτό ανέθεσε η Transport & Environment (T&E) να εξετάσει την εξέλιξη των κερδών των επτά μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (ALD LeasePlan, Alphabet/BMW Financial Services, Arval, Leasys, Mercedes-Benz Mobility/Athlon, Mobilize Financial Services και Volkswagen Financial Services). Σύμφωνα με την Profunde, οι εταιρείες εισέπραξαν συνολικά 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022.

Η προκύπτουσα οικονομική ισχύς θα επιτρέψει στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης να αλλάξουν τη στρατηγική τους και να γίνουν πρωτοπόροι στη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, η έρευνα της T&E έδειξε ότι ο τομέας της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν πρωτοστατεί στον εξηλεκτρισμό της αγοράς. Επιπλέον, καμία από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναλύθηκαν δεν έχει ορίσει ημερομηνία σταδιακής κατάργησης των ρυπογόνων κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η Arval (192%) και η Leasys (143%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών. Οι γερμανικές εταιρείες Volkswagen Financial Services (VWFS) και Alphabet/BMW Financial Services αύξησαν τα κέρδη τους κατά 85% και 29%. Αντίθετα, το μέγεθος του στόλου της VWFS αυξήθηκε κατά 28%, ενώ η Alphabet/BMW Financial Services κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της κατά 9% παρά τη μείωση του μεγέθους του στόλου της.

Η μελέτη αναλύει επίσης την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυτών των εταιρειών, το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές για να προσδιορίσουν την οικονομική υγεία μιας εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται υγιής εάν η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της είναι πάνω από 10%. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει αυξηθεί από το ήδη υψηλό επίπεδο του 21,2% το 2018 στο 27,2% το 2022. Συγκριτικά, οι τράπεζες (οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά των εταιρειών leasing) καταγράφουν αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων μεταξύ 7%-12%.

Υψηλότερα κέρδη ανά αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μέσο κέρδος ανά όχημα στις επιλεγμένες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξήθηκε κατά 53% μεταξύ 2018 και 2022, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες πληρώνουν σημαντικά περισσότερα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Όλες οι εταιρείες, με εξαίρεση την Mobilize, κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη. Με διάρκεια μίσθωσης 3,5 ετών, το κέρδος ανά όχημα στην Alphabet/BMW Financial Services ανέρχεται σε 1.710 ευρώ και στην VWFS σε 740 ευρώ. Τα κέρδη αυτά πραγματοποιούνται μέσω των μηνιαίων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και από τη μεταπώληση των αυτοκινήτων στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ αγοράζουν τα αυτοκίνητά τους.